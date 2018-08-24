Супер-бабушка. У самой многодетной матери России родился 51 внук

Жительница Воронежской области Елена Шишкина после рождения 20 ребёнка стала самой многодетной матерью страны, а её семья попала в Книгу рекордов России. Теперь у Шишкиных новый рекорд — в семье появился 51-й внук! Это уже пятый ребёнок сына Дениса и его жены Юлии. Имя младенцу пока не придумали — обсуждают.

В ожидании чуда

Елена Георгиевна и Александр Васильевич родили девять сыновей и одиннадцать дочерей. Хотя после свадьбы врачи пугали, что они вовсе могут остаться бездетными: у Елены резус-фактор крови — отрицательный, а у её мужа — положительный.

Но супруги не отчаивались, они люди глубоко верующие и ещё много лет назад дали обет, что примут столько детей, сколько он им подарит. Тем более, у пятидесятников многодетность в норме, и не принято, как у мирских, отказываться от дара божьего путём абортов или контрацепции. Потому среди них так много многодетных.

Например, у сестры Елены — Ольги Буханцовой, которая младше её на семь лет, десять детей. У брата Александра, который умер из-за проблем с сердцем, — девять.

Забеременеть сразу не получилось, отсюда и разговоры про несовместимость крови. Но спустя два года после свадьбы у Елены и Александра родился первенец Алексей, теперь ему 40 лет, и у него самого пятеро детей. Потом дети стали рождаться один за другим, и так — в течение 25 лет.

«Алексея я родила в 20 лет, а младшенькую дочку Надю — в 45, — улыбается Елена Шишкина. — Всегда жила в ожидании чуда. А теперь нас радуют внуками!»

Старший Алексей жил какое-то время с семьёй в Подмосковье, но теперь вернулся в Воронежскую область, чтобы быть ближе к родителям, братьям и сёстрам, которые всегда протянут руку помощи. Для своей семьи он строит новый дом в совхозе Воронежский.

60-летняя Елена Георгиевна и 63-летний Александр Васильевич сейчас на пенсии. И если ещё шесть лет назад с ними жили десять младших детей, то теперь с родителями остались только две дочки — Людмила и девятиклассница Надя.

«Заслужила» минималку

Вполне закономерно, что этим летом из расположенного в совхозе Масловский большого двухэтажного дома с 11-ю спальнями, где семья прожила четверть века, Елена и Александр с младшими детьми переехали в свой старый дом в совхозе Воронежский. По сравнению с масловским он небольшой — три спальни и зал, и это хорошо — платить за коммуналку приходится меньше.

А в большом доме теперь живут Валентина, Павел Светлана Шишкины со своими семьями и ещё одна дочка — Анна. В Масловском Шишкины всегда держали хозяйство — корову, свинью, курочек… На новом месте живностью пока не обжились, но планируют развести кур и уже выращивают огород — без него просто не выжить.

«Пенсию я заработала минимальную — всего 8,5 тысяч рублей, приходится экономить, — вздыхает Елена Георгиевна. — Вся наша многодетность «ушла», теперь нам ничего не полагается. Нам давали от государства один земельный участок в 15 соток. Но как 15 соток разделить на 20 детей?! Участки стараемся покупать сами, а ребята своими силами строят дома».

Сыновья Елены и Александра в основном работают строителями, плотниками и каменщиками, дочки домохозяйничают, воспитывают детей. Тем более что почти у всех много детишек — до семи на семью, и это не предел. Буквально накануне у Шишкиных родился 51-й внук. А самому старшему внуку Александру уже 18 лет.

«Сижу с внуками при крайней необходимости, — рассказывает Елена Георгиевна. — В основном дети сами справляются, помогают друг другу с детьми — то один со всеми малышами побудет, то другой. То, что стали платить материнский капитал на детей, это очень хорошо. Неудобство в том, что им нельзя воспользоваться по своему усмотрению — как удобно семье. Но я бога не гневлю. Главное, чтобы все были живы и здоровы! Чего и всем желаю!»