Матери, выкладывающие фото детей в соцсети, близки к депрессии

Исследователи Университета Огайо решили изучить психологические особенности тех матерей, которые постоянно выкладывают фотографии своих детей или активно пишут про них в соцсетях. Оказалось, что такие женщины крайне склонны к депрессии, так как судорожно пытаются показаться «идеальной матерью», сообщает «Мел». Учёные пришли к выводу, что большинство матерей, которые постоянно постят в социальных сетях своих детей, делают это для того, чтобы получать от своих друзей и подписчиков психологическую отдачу. Женщины хотят, чтобы общество своими лайками и комментариями показывало матерям, что они хорошо справляются со своими родительскими обязанностями.

Однако, если «социального одобрения» в качестве лайков оказывается слишком мало, многие матери начинают увеличивать количество фотографий и рассказов про своих малышей у себя на странице, а это, в свою очередь, ведёт к ещё более неприятным психологическим чувствам. Зачастую это приводит к депрессии.

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