Дети вместо цветов: букет ко Дню знаний сменяют живые цветы и благотворительность

Акция «Дети вместо цветов» началась в 2014 году — с предложения учителя литературы Аси Штейн заменить многочисленные букеты учителям к 1 сентября на пожертвования нуждающимся детям: «Пристойный букет цветов к первому сентября стоит не меньше тысячи в Москве. То есть ученики даже такой маленькой школы, как наша, потратят на цветы в районе полумиллиона…»

Движение «Дети вместо цветов» поддерживают российские благотворительные фонды. Накануне каждого 1 сентября они проводят «агитационную» компанию, предлагая родителям школьников сделать пожертвования подопечным фондов вместо покупки дорогих букетов.

Однако единства в отношении к акции нет. Некоторые родители считают, что отказ от многолетней цветочной традиции в день знаний может обидеть учителей. Другие, напротив, пытаются из сугубо добровольной и камерной акции сделать «обязаловку» и пишут директивы в школы с требованием запретить детям дарит букеты.

Ксения Мишонова , уполномоченный по правам ребенка в Московской области, среди тех, кто взвешенно и положительно относится к движению:

— Уже несколько лет акция «Дети вместо цветов» спасает детские жизни. Меня радует, что год от года все больше родителей принимают решение принять в ней участие. Ведь подобные акции нужны не только для того, чтобы помочь больным малышам, но и для того, чтобы научить детей здоровых милосердию, состраданию, научить их творить добро. Только так мы сможем сформировать социально ответственное и великодушное общество в будущем!

У тех, кто столкнулся с болезнью ребенка, тоже нет сомнений — они за «Детей вместо цветов»:

— Мой младший сын Гордей болен первичным иммунодефицитом, — говорит Мария Погуляй, волонтер фонда «Подсолнух», мама троих детей — Михаила, Вари и Гордея. — Фонд «Подсолнух» поддержал нашу семью в особенно трудное время, дал надежду на то, что у моего мальчика может быть обычное детство. А теперь я хочу поддержать других больных деток. Прошу мам школьников: не дарите цветы — дарите надежду и жизнь! Мои старшие дети не понесут букеты в школу — мы пожертвуем деньги в фонд, поддержим акцию «Дети вместо цветов».

Только один из благотворительных фондов, участвующий в движении «Дети вместо цветов» — фонд «Подсолнух», — в прошлогодней акции собрал более миллиона рублей. 22 подопечных фонда получили поддержку за счет отказа некоторых школьников от дорогих букетов к 1 сентября.

«Подсолнух» для своих благотворителей приготовил приятные знаки внимания:

— Все классы — участники акции получат живой цветок в горшочке, а также возможность стать участником выставки рисунка «Мой подсолнух», — говорит исполнительный директор фонда Екатерина Пескова . — Для этого надо нарисовать цветы и отправить до 15 сентября свою картину на электронный адрес фонда pr@fondpodsolnuh.ru. Победителей определят подопечные «Подсолнуха» в РДКБ, где будет устроен вернисаж школьных рисунков.

Семьи, отказавшиеся от цветов в пользу больных детей в этом году, помогут в частности, одиннадцатилетней Варе Смирновой из Екатеринбурга. Девочка страдает врожденным заболеванием — первичным иммунодефицитом. Фонд «Подсолнух» собирает средства на генетическое исследование для уточнения диагноза девочки. Варя сейчас в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева проходит многочисленные, часто болезненные процедуры. Но не унывает: читает «Дон Кихота», занимается каллиграфией и играет на скрипке в коридоре больницы, срывая овации других пациентов.

Как принять участие в акции, если вы для себя решили этот вопрос положительно, рассказывает памятка от фонда «Подсолнух»:

1) Каждый класс собирает средства и перечисляет их любым способом в любой из участвующих в акции фондов (подробнее, например, на сайте фонда «Подсолнух»). Обязательно в назначении платежа нужно указать «Дети вместо цветов», номер школы, класс с буквой.

2) Все участники получат от «Подсолнуха» живой цветок в горшке, а также флажки или шарики для акции. Если вы не в Москве, вы можете скачать макеты и сделать плакаты самостоятельно.

3) По окончании акции все участники станут обладателями именных дипломов и узнают, сколько средств было собрано каждым классом и какому ребенку они были направлены.