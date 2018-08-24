Две трети родителей обеспокоены телефонной зависимостью детей

Американский исследовательский центр Pew привел результаты опроса детей и родителей на тему телефонной зависимости. И результаты его довольно пугающие. Несмотря на то, что в опросе участвовали только американские семьи, в России эта проблема не менее актуальна.

Две трети родителей обеспокоены тем, сколько времени их дети проводят со своими смартфонами. При этом больше трети родителей и сами считают, что зависимы от мобильных телефонов. Больше половины опрошенных детей сказали, что им приходится самим отвлекать родителей от смартфонов, если они хотят поговорить.

Также исследование показало, что около 75% детей и 57% родителей, проснувшись, первым делом проверяют новые сообщения и уведомления. Дети пробуют бороться с этой зависимостью. Больше половины детей говорят, что стараются сокращать время, проведенное в телефоне, а 57% добавляют, что стараются не зависать подолгу в социальных сетях.

Эксперты подчеркнули, что родители формируют привычки детей, бороться с проблемой надо на своем примере. «Дети не всегда делают то, что мы говорим, но поступают они так же, как мы», — заявил профессор педиатрии Дональд Шифрин. И с ним трудно не согласиться.

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