Уральский журналист после трагедии в Берёзовском предложил ввести уголовную ответственность с 12 лет

После колонки главного редактора «МК-Урал» Николая Курилова о том, как нужно изменить систему школьного образования, ответное мнение высказал телеведущий канала ОТВ Евгений Енин . Дискуссия о том, как учить и воспитывать детей в школе, разыгралась после трагедии в Берёзовском. Там подростки до смерти забили 20-летнего парня-инвалида.

Евгений Енин не согласен с мнением коллеги и считает, что воспитывать ребёнка должны только родители, а не учителя. Публикуем его точку зрения.

Тут один мой неоднократно замеченный в досадной легкости интеллекта коллега-журка предложил для профилактики таких убийств, как в Березовском, вернуть в школы воспитательную функцию.

Как в советские времена.

Откуда он и ему подобные берут тупой бред про воспитание личности в советских школах, я не знаю. В советских школах воспитания вообще не было. Ну, то есть когда-то преступниками из высшего руководства страны была поставлена задача воспитания «советского человека», но все свелось к мертвым ритуалам, которые на детей действовали соответствующе — как на мертвого припарки. Результат — в промежутке между 8-м и 10-м классом из моих одноклассников, если считать тех, кто ушел после 8-го во всякие ПТУ, по малолетке сели 6 человек, причем 2 по тяжким: убийство, изнасилования. В классе — 40 человек. Этого мой скорбный разумом коллега, видимо, и хочет, если мечтает о репликации советского наследия.

С другой стороны, если кто-то примется целенаправленно воспитывать моего ребенка, то я буду это пресекать любыми способами, включая ногами по голове. Воспитание — это формирование личности. И это могут делать только родители. Ну или кто-то по письменному разрешению родителей, согласовав подробную программу воспитания, методику и договорившись об ожидаемых результатах. А за воспитание не спросясь, как за педофилию, ничего не жалко.

С другой стороны, общество имеет право на принудительное воспитание в целях самозащиты, если родители не справляются. И мелких мразенышей следует отсеивать широкой сетью и отправлять не единицами, а вагонами в специальные воспитательные учреждения, с удержанием с родителей всех затрат. До того, как они кого-то убьют, а не после. И уголовная ответственность по тяжким с 12 лет. Для родителей — тоже. Избежать тюрьмы родители могут, если, поняв, что не справляются, сдадут своих сволочей в спецучреждения. С удержанием с них затрат на содержание, разумеется.