Женщина нашла на улице малыша, которого потеряла няня, — ее осудили соцсети

В родительском сообществе «Про мамское» появилась история, рассказанная от первого лица мамой, которая помогла найти потерявшегося в парке малыша. Пока няня, гулявшая с двумя детьми на площадке, отвлеклась на одного из подопечных, второй потерялся и решил найти свой дом самостоятельно. Хорошо, что по пути ему попалась женщина, готовая помочь. Однако после того, как она опубликовала отчет о произошедшем в социальных сетях, многие осудили ее поступок. С разрешения автора приводим текст целиком.

Малыш гулял с няней и братом-близнецом в Парке Победы. Потерял из виду няню, а она отвлеклась на второго ребенка. Маленький мужчина принял решение действовать и… поехал домой сам.

Нашла я его метрах в 600 от Парка Победы. Постояли на месте, подождали няню. Он мне все четко объяснил. Единственное, что я так и не поняла с его слов — как его зовут. Никто не догнал его, ну, оно и понятно, так как потом выяснилось, что няня металась по парку и искала его, и мы отправились в соседний дом. Он меня уверил, что знает где живёт.

В общем катится он на своем самокате, а я бросила машину и бегу за ним. Пришли к дому. Через пару минут смогли войти в подъезд. Понятно, что няни в квартире не было, а родители на работе. Вызвали полицию, сообщили в «Лизу Алерт». Прошлись вдвоем по этажам, звонили в двери соседям в надежде найти хоть какие-то контакты родителей. Не открыл никто! Рабочий день.

Пока ждали полицию я звонила в ЖЭК в надежде найти телефон собственника квартиры. Там не было такой информации. Приехали полицейские. Отличные ребята, молодые, сострадательные, ещё не выгоревшие. Отвезли нас в отделение полиции (отдел по делам несовершеннолетних). Принесли печенек, воды, что было очень мило.

Сидели мы ждали около 2 часов. Да, забыла сказать, что мы оставили «знак» возле квартиры, что-то вроде большой такой хлебной крошки (как в «Синей птице»:))) — самокат! Именно это и сработало, как выяснилось. Пока мы сидели в отделении тот полицейский из Парка Победы дошел до квартиры и увидел там самокат. Показал няне, она подтвердила, что самокат принадлежит малышу. После этого им стало понятно, что малыш был там и, наверное, кто-то ему помог.

А теперь внимание:

Полицейские из парка и няня только через полтора часа поисков соизволили позвонить в отделение и узнать, не поступал ли к ним мальчик. Это я не могу до сих пор переварить… Няня пробовала звонить «02», но не смогла дозвониться. Ясен пень — с мобильного надо набирать 112. А полицейский, которого она нашла, — не доложил об этом в отделение. В общем все «молодцы».

Мой личный страх был в том, что через 3 часа по протоколу ребенка переводят в больницу или приют. Поэтому я и стала писать во всех возможных соцсетях. В итоге огребла в одном из мамских пабликов потоки мерзотных комментов на тему того, что я не должна была с ребенком идти по улице в подъезд, а должна была стоять на месте до приезда полиции, а далее мне сказали, что это непреднамеренный киднепинг. Еле отмылась, товарищи! Но это так… Оборотная сторона соцсетей.

В общем, все живы и здоровы, в 3 часа уложились. Малыш вернулся к маме и папе. Хочу отдельно сказать, что сейчас начнется критика в адрес няни. Мой взгляд на ситуацию:

Всякое бывает. 2 близнеца на самокатах, толпа, потеряться можно за одно мгновение. Тут ключевым было неправильное поведение няни после того как это случилось. Она не сообщала родителям о случившемся в течении 1 ч.15 минут. Вот это жесть, конечно. Но почему она себя так вела я понимаю: успокоила себя тем, что сразу нашла полицейского и значит теперь он отвечает, надеялась найти ребенка до того, как родителям сообщат. Животный страх затуманивает разум. Понятное дело, что все равно бы все нашлись, но если б не это неконструктивное поведение — нашлись бы быстрее, без риска попасть в больницу, куда бы меня с ним не пустили.

Урок для всех нас, родители!

Как «Отче наш» учим ФИО мамы и папы, домашний адрес, телефон, правила безопасности.

Ходим на тренинги Инфорг Лиза Алерт. Там обучают как себя вести, если потерялся и все такое.

Жёстко инструктируем нянь, бабушек и прочих помогальщиков, чтоб не было глупой потери времени в такой ситуации.

Клеим на одежду-самокаты-велики бирки со своим номером телефона.

Всем спасибо! Я счастлива, что все хорошо закончилось. А малыша зовут… Эдвард. Мужик 3,5 лет вел себя стойко, сотрудничал со мной, практически не плакал, терпеливо ждал маму. Респект! Мой маленький герой.

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