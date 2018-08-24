Звезда «Молодежки» с юмором рассказала, как реагирует на проказы сына

Актриса призналась, что в детстве надевала себе тарелку с кашей на голову.

Звездная мама Анна Михайловская , известная многим зрителям по роли Яны Самойловой в телесериале «Молодежка», часто делится фотографиями с сыном, правда не показывая его лицо. На этот раз актриса не только показала снимок с Мирославом, но и рассказала, как ее малыш проказничает. Анна Михайловская убеждена, что не стоит ругать ребенка по мелочам, но и позволять все на свете — тоже нельзя.

Публикация от Анна Михайловская (@anna_mihailovskaya)

23 Авг 2018 в 4:52 PDT Неужели вы думаете, я разрешаю ему все? Конечно нет) Но во многом почему бы и нет?! Вчера, допустим, у нас была white party, но за ужином что-то пошло не так😂, и она приобрела цветную тематику для нас) Можно конечно ругать ребенка, а можно просто постирать эту футболку, и все останутся в хорошем настроении) Когда, как не в детстве, познавать этот мир) Я лично в детстве и кашу на голову умудрялась опрокинуть 😂,

— поделилась забавными историями звездная мама.

«Говорят хорошее чувство юмора-это очень сексуально 🤷‍♀️ Возможно) Но полностью согласна, что нужно иногда и с юмором, и самоиронией смотреть на себя) так проще! Вам не кажется? Что касается и воспитания ребенка тоже)», — отметила Анна Михайловская.

Публикация от Анна Михайловская (@anna_mihailovskaya)

19 Авг 2018 в 4:44 PDT «Полностью согласна и точно также воспитываю своего сына!», «Аня, ты добрая и умная мама. Пример для многих», «Молодец…тоже даю и по лужам бегать и в грязи поваляться..а когда еще, если не в детстве?», «Как сказал Экзюпери , детей нужно обязательно баловать, неизвестно, какие испытания им приготовила жизнь», «👍👍👍😂я тоже много что разрешаю сыну, несмотря на некоторые запреты. Но считаю детство рваных, грязных штанов и вещей, разбитой посуды, коленок и выплеснутых эмоций, безумных идей и поступков, фантазии и возможности Ее воплощения-имеют право БЫТЬ 🤗в мире ребенка ☺️», «Полностью с вами согласна. Пусть ребенок радуется и познает этот мир…а вещи и постирать можно!», — поддержали актрису поклонники.

Кстати, недавно звезда «Молодежки» Анна Михайловская показала видео летней прогулки с сыном на велосипеде. Вместе с Мирославом звездная мама еще и покормила уток на местной речке.

Публикация от Анна Михайловская (@anna_mihailovskaya)

7 Авг 2018 в 10:06 PDT Хорошего настроения вам в ленту! Фуф, думала ноги отвалятся 🙈😂,

— коротко подписала ролик актриса.

«Красиво 😍», «Спасибо за позитивное настроение!», «Такие милые», «Изящная, молодая, прекрасная мама! Так приятно на вас смотреть!😍», «Безумно круто! Интересное и красивое видео!😍 Особенно ваш сыночек, такой милый😍», — пишут поклонники в комментариях. Многие интересуются, почему Анна до сих пор не показывает лицо сына, но звезда не отвечает на эти вопросы.

Судя по Instagram Анны, в летнее время она довольно часто наведывается на дачу к родителям, где успевает и позагорать, и поиграть с сыном.

Говорит, что играть в футбол девочкам опасно 😂🙈 пришлось ограничиться только фотографией 🦋

Публикация от Анна Михайловская (@anna_mihailovskaya)

6 Авг 2018 в 5:59 PDT Напомним, что Анна Михайловская с августа 2013 года до 13 июня 2018 года была замужем за актером Тимофеем Каратаевым . 6 июля 2015 года у пары появился сын Мирослав. К сожалению, им не удалось сохранить семью. Зато Тимофей и Анна смогли расстаться в дружеских отношениях и оба заботятся о совместном сыне.

Публикация от Timofey Karataev (@timofey_karataev)

6 Июл 2016 в 9:57 PDT Фото: Instagram @anna_mihailovskaya