Рианна, Юлианна и Марианна: в Оренбурге за неделю родились 168 малышей

В Оренбурге за неделю, с16 по 22 августа, родились 70 мальчиков и 98 девочек, сообщает городское управление ЗАГС.

Редкими именами юных оренбуржцев стали: Макар, Демид, Родион, Тарас, Ян, Юрий, Марк, Фёдор, Леонид, Платон, Савелий, Юлианна, Эмилия, Элен, Татьяна, Ариана, Агата, Рианна , Пелагея, Стефания, Марианна, Ева, Светлана.

Чаще всего в Оренбурге родители называли на неделе детей: Богданами, Александрами, Егорами, Матвеями, Елизаветами, Мариями, Софьями.

70 малышей стали в семье первыми детьми, 77— вторыми, 17— третьими, 1–четвертым, 1-шестым. На свет появились в их числе две двойни.

154 влюбленные пары заключили законный брак, в том числе с гражданами: Казахстана, Азербайджана, Узбекистана. К сожалению, 49 семей официально распались. 12 оренбуржцев сменили имена.