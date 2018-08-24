Родителям не стоит волноваться, если их дети слишком привередливо выбирают себе еду

Результаты исследования учёных Бристольского университета должны успокоить родителей, беспокоящихся по поводу привередливого отношения своих детей к выбору пищи. Зачастую родители опасаются, что такое пищевое поведение скажется на их росте и весе. Но недавняя работа показала, что это не так.

Придирчивое отношение малышей к еде — одна из излюбленных тем разговоров молодых родителей. Во многих семьях фраза «Не хочу! Не буду!» относится именно к приёму пищи. Дети отказываются пробовать новые продукты и часто демонстрируют сильное предпочтение одного продукта (например, картофеля фри вместо всех остальных более полезных гарниров). Подобное поведение всерьёз беспокоит родителей, так как грозит растущему отпрыску массой проблем со здоровьем.

Каролина Тейлор (Caroline Taylor) и Паулина Эммет (Pauline Emmett) решили тщательно изучить этот вопрос. Они использовали данные длительного исследования детей, проведённого в 90-х годах прошлого столетия, с целью получить представление о росте и весе почти 300 детей в возрасте от 7 до 17 лет. При этом все испытуемые были «привередами в вопросах еды», когда им было по три года (отметки об этом были внесены в анкеты детей).

Собранные данные учёные затем сравнили с информацией о 900 детях того же возраста, у которых не было подобных проблем с питанием.

Во второй работе те же учёные рассмотрели некоторые причины подобных пищевых капризов. В частности, они хотели понять, повлияло ли беспокойство родителей на развитие привередливого пищевого поведения малышей.

В результате были сделаны следующие выводы. Привередливые дети нисколько не пострадали из-за своего ограниченного рациона питания: их средний рост, вес и индекс массы тела были стабильно выше нормы.

Иными словами, они росли нормальными детьми. Кроме того, более чем у двух третей придирчивых малышей не был зафиксирован пониженный вес ни в одном возрасте.

Специалисты проанализировали 6000 анкет детей, чтобы понять причины подобного поведения. Выяснилось, что введение так называемой тяжёлой пищи (с кусочками) после девяти месяцев и общее родительское беспокойство по поводу еды являлись факторами, способствующими тому, что дети становились более придирчивыми в выборе питания в возрасте трёх лет.

50 процентов трёхлетних детей, матери которых в более раннем возрасте сильно беспокоились по поводу привередливости детей, были капризными едоками. И только 17 процентов остальных малышей (их матери чуть проще относились к подобным капризам) становились привередами к трём годам.

Исследователи также подтвердили давно известный факт, что малыши любят копировать старших. То есть родители вполне могут помочь детям перестать привередничать при кормлении. Для этого им надо чаще питаться одними и теми же продуктами с малышами.

По словам Тейлор, родители вполне могут доверять результатам исследования, показывающим, что даже капризный ребёнок может впоследствии обладать вполне здоровым весом и ростом.

"Повышенное беспокойство по поводу питания может способствовать тому, что маленькие дети будут становиться ещё более разборчивыми в продуктах питания, которые им будут предлагаться", — замечает она.

По словам исследовательницы, родителям стоит включать в рацион питания своих детей пищу с кусочками уже к девяти месяцам. Предлагать новые продукты нужно регулярно и без давления, также нужно чаще делить стол с малышами, считает Тейлор.

"Придирчивость в выборе еды является нормальной частью взросления, и родители должны чуть успокоиться, зная, что такая фаза не скажется на росте их детей", — отмечает учёный.

Как заключают эксперты, если дети здоровы и у них достаточно энергии, чтобы расти и заниматься повседневной деятельностью, ходьбой, бегом и активными играми, подобное пищевое поведение не должно вызывать беспокойство у родителей.

Если же возникают опасения по поводу роста, низкого уровня энергии, или ребёнок часто плохо себя чувствует, то родители должны проконсультироваться со своим врачом.

Результаты работы представлены в двух исследованиях, опубликованных в журнале Appetite и в издании European Journal of Clinical Nutrition.

Добавим, что ранее авторы проекта «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) рассказывали, какое молоко лучше всего подойдёт детям. Также исследователи составили список продуктов, необходимых каждому школьнику.