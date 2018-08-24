«Оно того стоило!»: фото младенца в окружении шприцев стало символом надежды

Скорее всего, первой вашей реакцией на это фото будет шок. Действительно, новорожденный ребенок в окружении горы шприцев — не самая тривиальная идея для детской фотосессии. Но это только до тех пор, пока вы не узнаете историю, которая стоит за этим фото. Снимок был сделан фотографом из Аризоны Самантой Пэкер (Packer Family Photography) и быстро набирает вирусную популярность в интернете.

«Это первый раз, когда меня попросили сделать подобное фото. Я была польщена и хотела создать что-то действительно особенное!» — подписала Саманта фотографию в Facebook. Фото уже набрало 65 тысяч перепостов, больше 5,5 тысяч комментариев и 90 тысяч лайков.

Это фото — настоящее свидетельство неумирающей надежды. На нем изображена новорожденная девочка, окруженная 1616 шприцами — именно столько уколов потребовалось ее матери, чтобы малышка появилась на свет. А также 4 года, 7 попыток ЭКО, 3 выкидыша и 40 тысяч долларов.

Саманте понадобилось более часа, чтобы разложить шприцы в форме сердца. «Сердце символизирует то, что весь этот болезненный путь был пройден ради любви к ребенку, — объясняет фотограф. — И оно того стоило!»

Патрисия и Кимберли О’Нил встретились около 6 лет назад, работая в детском саду, и поженились в январе 2017 года. У обеих женщин уже есть дети от предыдущих отношений, у Патрисии — семилетняя дочь, а у Кимберли — 14-летний сын. Они с самого начала были уверены, что хотят совместного биологического ребенка.

«Мы думали, что просто сходим в клинику и через 9 месяцев у нас появится ребенок, — вспоминает Патрисия. — Но этого не случилось». У нее обнаружились проблемы со здоровьем, мешающие выносить ребенка даже после удачного ЭКО. После очередной беременности, прервавшейся на 11-й неделе, Патрисия практически отчаялась и готова была сдаться, но все-таки нашла в себе силы идти дальше. Девочку, которая родилась 3 августа, назвали Лондон.

Идею для фотосессии будущего ребенка Кимберли выбрала с самого начала. Она решила сохранить каждый шприц, использованный в процессе лечения, чтобы наглядно показать, сколько сил и любви было вложено в процесс появления малышки на свет. «Тогда мы даже не предполагали, сколько на самом деле нам понадобится», — вспоминает Патрисия. Дважды в день ей пришлось колоть кроверазжижающие препараты, именно из этих шприцев сложено сердце вокруг Лондон. Остальные шприцы были использованы в процессе ЭКО.

Лондон — «радужный ребенок»: так называют тех, кто родился у матерей, ранее столкнувшихся с выкидышами или мертворождением. Именно поэтому на фото она завернута в разноцветную «радужную» пеленку.

Изначально фото задумывалось как личное напоминание для Патрисии и Кимберли о нелегком и болезненном пути, который им пришлось пройти. Но после того, как снимком поделились 65 тысяч раз, он стал настоящим символом надежды для тех, кто сражается с невозможностью иметь детей. «Мы надеемся, что эта фотография даст надежду и силы идти вперед тем, кто проходит через то же, через что прошли мы», — говорят супруги.

Фото Лондон действительно вдохновило многих поделиться своими историями и фотографиями.

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