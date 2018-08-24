Мама навсегда потеряла своего ребенка из-за ошибки в facebook. Будьте бдительны!

Интернет и социальные сети могут быть как благословением, так и проклятием. Эта мать, чье имя в статье не будет упоминаться, убедилась в этом на своем горьком опыте. «Горький» — мягко сказано. Каждый должен прочитать эту статью и сделать соответствующие выводы. От этого зависит благополучие наших детей.

Представь, ты сидишь в нашем любимом Facebook и получаешь запрос в друзья от незнакомца. От человека, которого ты знать не знаешь. Сомнений принять заявку у тебя нет, потому что фотография профиля располагает к себе. Да и почему бы нет? Какая разница? Ну что, в конце концов, может произойти…?

Как бы там ни было, приняла и забыла. Есть более важные вещи, о которых действительно стоит задуматься. Твоя дочь, например. Ты безумно гордишься ей, потому что малышка на следующей неделе пойдет в первый класс! Девочка готовится к этому дню, примеряя всевозможные наряды, новенькую школьную форму, а ты, не уставая, плетешь ей косички, завязывая на них бантики.

Когда все готово, ты непременно постишь фотографию своей дочки во Вконтакте и в Facebook. Внизу подписываешь: «Что за день! Не верится, что моя малышка так выросла!» Потом ты привязываешь к посту ссылку с адресом школы. Пара кликов. Но последствия вот-вот превратят твою жизнь в полный кошмар.

Таинственный незнакомец, которого ты недавно добавила в друзья, сохраняет фотографию твоей девочки к себе на компьютер, рассылая ее другим «таинственным незнакомцам».

И описывает эту фотографию так:

«Свежий товар — девочка шести лет. Карие глаза, волнистые волосы. Здорова. Цена $50,000.

Все происходит за твоей спиной, ты ни о чем никогда не узнаешь. Даже если захочешь. Просто однажды, приехав в школу к дочери, ты ее там не найдешь. Начнется паника, ты оббежишь всех учителей, порвешь телефоны, позвонишь в полицию. Ты будешь готова на все, чтобы вновь обнять свою малышку.

Помни об этом предупреждении! Отклоняй все заявки в друзья от незнакомцев. Не пости детские фотографии. «Таинственные незнакомцы» непременно их найдут. И поверь, в торговцах детьми и педофилах вряд ли проснется хоть капля человечности.

Пожалуйста, помоги распространить это предупреждение по всему миру. Помоги предотвратить трагедию.