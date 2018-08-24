Гранит науки. Как подготовить ребенка к учебе в школе

Скоро 1 сентября. Этот день всегда яркий праздник для первоклассников. Однако дальше начинаются серые школьные будни, полные новых требований к ещё вчера беззаботному малышу. Как развить в ребёнке желание постигать новое?

Ненавижу учиться

6-летняя жительница Канавинского района г. Н. Новгорода Алиса Рязанова с нетерпением ждала, когда пойдёт в первый класс. Девочка за год вместе с бабушкой выучилась писать, считать, читать. Мама купила малышке красивый портфель, тетрадки с феями и героями популярных мультиков. Папа накануне 1 сентября принёс огромный букет для первой учительницы любимой дочки. Первый звонок в жизни девочки отгремел, а дальше что-то пошло не так.

«Слёзы каждый день, — рассказывает мама девочки Юлия Рязанова. — По образовательным стандартам домашние задания в первом классе детям не задают, но по факту какие-то упражнения делать приходится. Каждый раз Алиса находила десятки причин, чтобы не садиться дома за письменный стол. При этом дочь обожала читать, рисовать, буковки писать какие-то. А что задали делать не хотела. По утрам ребёнок стал симулировать болезни: голова болит, тошнит. Она всячески стремилась в школу не ходить».

Родители девочки обратились к педагогу дочери. Возможно, причина нежелания посещать школу в конфликте с одноклассниками? Оказалось, Алиса со всеми дружит, на переменках главная заводила игр. Мама честно спросила девочку, в чём дело. Та, потупив взгляд, призналась: «Я ненавижу учиться! Мне скучно».

В итоге Рязановы приняли решение перевести Алису на семейную форму обучения. Если девочке так весело было постигать новое в компании с бабушкой, то пожилая женщина осилит и дальнейшие занятия с внучкой.

Как пояснили «АиФ-НН» в министерстве образования Нижегородской области, согласно законодательным нормам перевести ребёнка на семейную форму обучения родители имеют право даже в начальной школе. Но халтурить дома всё равно не получится. По истечении учебного года надо подтвердить освоение школьной программы перед аттестационной комиссией. Если результаты будут отрицательные, в школу вернуться придётся.

Родители как педагоги

Специалисты отмечают, что порой нежелание идти в школу связано именно с тем, что ребёнок не усваивает школьную программу.

«Иногда причина хронической неуспеваемости — в неврологических проблемах, — говорит психолог Марина Локоткова. — Понаблюдайте за поведением сына или дочери дома. Например, способен ли ребёнок в течение хотя бы 25 минут концентрировать внимание на одном деле: рисовать, читать, мастерить что-то. Если нет, возможно, стоит обратиться к врачу-неврологу. Проблемы в учёбе часто влекут за собой серьёзные психологические травмы. Для детей в возрасте 6-7 лет важно не столько мнение одноклассников, сколько отношение к нему педагога. Если учитель не ставит ему хорошие оценки не хвалит его — он неудачник. Порой лучше отложить начало школьного обучения на год, чем подвергать ребёнка такому стрессу».

Конечно, хороший педагог всегда будет следить за психологическим климатом в своём классе. Это позволит и ему самому добиться профессиональных успехов, и ребятам лучше усвоить учебную программу. Однако в должностных обязанностях современных педагогов в России необходимость следить за тем, комфортно ли ребёнку получать знания, не прописана. К сожалению, порой легче поставить двойку и записать ребёнка в разряд отстающих.

«Если говорить про федеральный образовательный стандарт, то читать, писать, считать ребёнок должен учиться в школе, — говорит начальник отдела дошкольного и общего образования министерства образования Нижегородской области Виктор Шмелёв. — Но по факту ребёнок до школы шесть лет живёт в семье. За это время родители пытаются развить некие способности, которые их сын или дочь проявляют: водят в развивающие центры, занимаются дома. В результате в одном классе часто собираются дети с разными приобретёнными навыками при единых стартовых возможностях от природы. Как это нивелировать? Я советую мамам и папам за год до похода ребёнка в первый класс определиться со школой и начать посещать при ней курсы для первоклассников».

Родители также не должны оставлять ребёнка один на один со школой и шквалом новых знаний. Важно продолжать развивать те или иные способности.

«Я помню, как в начальных классах увлёкся историей, — вспоминает сегодня научный сотрудник Института прикладной физики Российской академии наук Антон Седов. — Папа стал мне покупать книги по этой тематике. Когда я потянулся к точным наукам, вместе стали решать примеры, задачки. Здесь важно не пускать всё на самотёк. Ещё полезно будет научить ребёнка планировать день: в это время ты учишь уроки, а вот тогда-то — играешь. То есть время для себя будет, но только после того как сделаешь дела. Такой навык очень пригодится во взрослой жизни».

Научно доказано, что у нормально развивающегося ребёнка естественным образом к 6-7 годам проявляется познавательная потребность. Более того, именно в этом возрасте, единственный раз за всю жизнь человека, она становится ведущей. Важно не упустить этот момент, и тогда дорога к знаниям не будет полна препятствий.

Ребёнок будет хвататься за детство

Татьяна Фалина, многодетная мать:

«Я вспоминаю, с каким нетерпением ждала, когда наконец-то пойду в школу. Сегодня у детей в принципе снижена мотивация к обучению. Возможно, школа не успевает подстроиться под требования нового поколения. Вот и начинают родители мотивировать ребёнка к новым знаниям различной атрибутикой вроде красивых портфелей, канцелярских товаров и формы. Это неверно. Думаю, ребёнку надо объяснять, что учёба — это начало его взрослой жизни. Что в школе он узнает много нового и этими званиями сможет поделиться с родителями.

Важно в первый год учёбы не перегрузить ребёнка, заставляя его соответствовать всем требованиям образовательной системы. У нас один из приёмных детей по этой причине во второй класс пойдёт в школу с менее насыщенной учебной программой. Ребёнок просто «выгорел» эмоционально за первый класс.

Не надо стремиться успеть всё. Делайте акцент на те предметы, которые ребёнку приглянулись. Забудьте о кружках и дополнительных развивающих занятиях. Дайте малышу адаптироваться к новым обстоятельствам и получить собственную мотивацию к получению новых знаний.

Первый год обучения в школе для родителей совершенно точно будет чреват неприятными сюрпризами: возросшей капризностью, намеренной несамостоятельностью (ребёнок будет хвататься за детство). Это время, когда дети меняются, и надо быть к этим переменам готовым».