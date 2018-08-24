В югорском СКР заинтересовались историей мальчика-«попрошайки»

В югорском СКР заинтересовались историей мальчика-«попрошайки». Информация о ребенке накануне появилась в СМИ. Было заявлено, что ребенок не посещает школу, занимается попрошайничеством, периодически не ночует дома, мама мальчика не работает, а отец проживает в другом городе и не платит алименты на содержание сына.

«Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и в органах внутренних дел , мама мальчика неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — сообщает пресс-служба окружного СКР.

Следователями начата проверка в отношении родителей ребенка. Организована процессуальная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям и бездействию родителей мальчика. Ход проверки поставлен на контроль ведомства.

Тем временем информация о ребенке вызвала широкий резонанс в социальных сетях.

«Если мама поднимет 5 точку возьмет ребенка за руку, погладит по голове поцелует нежно и будет идти рядом… и никакой специалист тут не поможет… то что он согласился это ерунда, каждому «мамонтенку» нужна только любящая мама…», — пишет Ольга Акулова.

«К сожалению, время со стороны родителей упущено. Но в нашем регионе Реабилитационные центры наверстают упущенное. А там уже мамочка пойдёт в ногу со временем поцелуями и объятьями. Тем самым наверстает что не дала ранее», — считает Юлия Кабетова. (Орфография и пунктуация не изменена.).