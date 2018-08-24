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Обзор методик раннего развития
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Обзор методик раннего развития
Аист на крыше
1 час назад
Женский форум
Фото:
Аист на крыше
Согласитесь, в наше время существует такое количество всевозможных образовательных методик и систем для малышей — что голова идет кругом, не знаешь что выбрать! Без паники! Давайте разбираться! Подробности — в этом ролике.
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