Желание продать грузовик заставила алиментщика рассчитаться с долгами

Около 60 тысяч рублей долга перед ребенком накопил житель Вологды. Выполнил родительский долг он только перед продажей грузовика.

Так как мужчина долгое время не предпринимал никаких попыток погасить задолженность, судебные приставы ввели запрет на регистрационные действия в отношении его автомобиля. Решив продать грузовик, автовладелец не смог этого сделать. Поняв, что от ответственности не уйти, нерадивый отец полностью погасил долг перед ребёнком.

Напомним, что на Вологодчине стартовала социальная акция «Соберём ребёнка в школу». Судебные приставы усилили работу по взысканию долгов по алиментам.