Как развивается мозг ребенка и почему кризис двух лет надо просто переждать

Наталья Ремиш

журналист, автор мультфильма «Про Диму» и книги «Детям о важном. Как говорить с детьми».

С самого рождения мы взвешиваем ребенка и меряем его рост: ага, плюс 4 сантиметра. Мы замечаем, как он развивается. Мы покупаем новую одежду, не стараясь натянуть маленькую. А если покупки оказались велики, мы аккуратно складываем их в шкаф и оставляем «на вырост». Однако у нас нет таких же простых инструментов, как весы или измерительная лента, чтобы оценить психо-эмоциональное взросление ребенка. Как меняется мозг ребенка из года в год и как это сказывается на поведении.

Любые проблемы во взаимоотношении с детьми, на мой взгляд, идут от незнания. Мы не понимаем, почему дети нас не слышат, не слушаются, зачастую делают всё назло, не реагируют на жесткое «нет» или кричат тогда, когда всё, казалось бы, в порядке. Кажется, маленький человек сходит с ума, хотя вы все делаете правильно.

Многие проблемы в воспитании детей идут от непонимания того, как развивается мозг человека. Часто ребенок физически или психологически не способен к тому, что мы от него требуем, или наоборот хочет сделать то, что ему в этом время делать интересно, а нам кажется, что еще рано.

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Если бы в роддоме выдавали книжку с описанием разных стадий развития мозга человека, множества конфликтных ситуаций можно было бы избежать. Родители, которые понимают, как развивается мозг ребенка, спокойно помогают ему пройти стадии взросления. Более того, подобные знания сказываются благотворно и на отношениях пары, потому что мама и папа смотрят в одном направлении.

«Есть ли какая-то книга или статья, которая описывала бы стадии развития ребенка?» — спрашиваю я психолога и в надежде смотрю ей в глаза. Нет, единой книги нет. О каждом возрасте написано много статей и книг. Поэтому совет один. Хотите понимать детей, не сходить с ума от бессилия, не посыпать голову пеплом от того, что вы не смогли воспитать нормального ребенка? Читайте как можно больше о физиологии человека.

Я попробую пройтись по основным вехам развития ребёнка и начну с 2х лет. Почему 2 — это важно?

2 года — возраст, когда ребенок уже перестал быть похожим на младенца. Он ходит, говорит и даже требует, и родители начинают требовать в ответ. Большинство родителей двухлеток ожидают, что их дети способны контролировать эмоции и импульсы. Однако это иллюзия. Только к четырем годам мозг ребенка будет развит настолько, чтобы обеспечивать телу самоконтроль.

Ваш двухлетка истерит, залезает на стол, несмотря на запрет, или отказывается делиться? Все отлично, он развивает согласно норме.

Задача родителя — адаптировать ребенка к миру. И самоконтроль — один из навыков, который нам приходится развивать, чтобы вписаться в общественные нормы. Если бы все взрослые люди сидели на столе или кидались ботинками, наступил бы хаос. Однако существуют разные способы научить ребенка контролировать свои импульсы. Я бы назвала их революционный и эволюционный.

Эволюция — это поступательное изменение поведения ребенка под вашим влиянием. Помогите ему научиться совладать с собой и своими эмоциями. Например, отвлеките любимой игрушкой, когда проходите магазин со сладостями, или дайте ему ощущение контроля, разрешив купить что-то совсем маленькое. Или же предложите посмотреть мультики еще 5 минут. Ощущение возможности повлиять на жизненные процессы дает ребенку успокоение.

Ужасные двухлетки (terrible twos) считаются в психологии детьми возраста недовольства (age of discontent). Ребенок еще плохо говорит, а значит, его редко понимают. Непонимание часто является причиной эмоционального коллапса ребенка. Попробуйте поговорить на иностранном языке, когда ваш словарный запас ограничен двадцатью словами! Скорее всего вы испытаете сильное раздражение.

С 1,5-2-х лет до 3,5-4-х ребёнок начинает понимать, что мир огромен, и в нем много возможностей. Теперь он стремится к автономии. Множество разных желаний сталкивается с минимальными возможностями. Родители постоянно мешают: нельзя переходить самостоятельно дорогу, залезать на самую крутую лестницу или пить воду из унитаза. Многое просто не получается в силу того, что пальцы не слушаются, а ноги не бегут так быстро, как хотелось бы.

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Выйти из этого непростого этапа можно с разным результатом. Вы можете научить ребенка осознавать свои эмоции и в дальнейшем ими управлять. При спокойном уравновешенном подходе вы получите уверенного в себе маленького человека. Он будет чувствовать вдруг обретенный контроль и стараться многое делать сам. Он будет не бояться проявлять инициативу и гордиться своими достижениями. Это эволюция.

Революция подразумевает совершенно другой подход и другой результат. Желание ребенка исследовать мир натыкается на родительское жесткое «нет». Иногда это по делу (схватился за нож, тянется к кастрюле с кипятком), а иногда просто по накатанной. Мама осекает там, где этого делать уже не нужно. Ребенок выходит босиком на мокрую траву, мама кричит: «Стой! Нельзя!» Почему нельзя? Соприкосновение подошвы с влажной травой полезно и приятно. «А вдруг поскользнётся», — думает мама.

Ребенок требует сладости, проходя мимо отдела с шоколадками, и папа начинает угрожать, жестко хватает за руку, а выйдя из магазина еще и шлепает по попе. У таких родителей дети часто выглядят воспитанными. Они спокойно сидят за столом и реагируют на оклик родителя. Но это не осознанное поведение. Это страх. На какое-то время такая система будет работать, но даст свои нездоровые плоды ближе к переходному возрасту. Протест, непослушание, агрессия, безынициативность, — тогда вам придется сражаться с последствиями революционного подхода. Задавленный ребенок станет задавленным взрослым или выйдет в сопротивление и протест.

Несколько советов «потерпевшим» родителям двухлеток:

Задача взрослого — постепенно давать ребенку свободу. Невозможно ограничивать всё и всегда. Определите, что точно нельзя. И покажите ребенку, что можно взамен. Если нельзя рисовать на обоях, то где можно. Как ни странно, ребенку это не всегда очевидно.

Всегда делитесь своими чувствами. «Мне сейчас неприятно», «мне обидно». Скоро наступит момент, когда ему ваши чувства станут важны.

Но не забывайте и о хорошем. «Мне так приятно, что ты это сделал», — позитивное подкрепление работает лучше негативного.

Признавайте чувства ребенка, озвучивайте их. «Ты не хочешь идти в сад? Я понимаю, ты хочешь остаться со мной дома». Нередко понимание важнее всего.

Дайте ощущение контроля над ситуацией, — ок, еще 3 минуты мультфильма и всё. В ситуации истерики уносите из «зала». Театр и зрители вселяют в ребенка артистизм. Иногда достаточно просто уйти с места преступления.

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