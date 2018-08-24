Сегодня состоится премьера фильма «Ноты любви»

Сегодня, в киноклубе «Иллюзион», по программе «И жизнь, и слезы, и любовь: Молодежное кино» будет проходить премьера «Ноты любви».

В фильме повествуется о Арине, которая работает официанткой в ресторане, воспитывает чудесного сына Никиту и ухаживает за больной мамой.

12 лет назад она осталась одна с ребенком на руках, и с тех пор не верит мужчинам и полагается только на себя. В ее сердце по прежнему живет мечта стать певицей, но она давно отказалась от своих амбиций ради заботы о близких. Вадим — успешный музыкальный продюсер. Он встречается со своей подопечной — певицей Риммой, но скрывает отношения от дочери, оправдывая это тем, что Василиса еще не оправилась после смерти мамы. На самом деле он и сам не уверен, что хочет связать свою жизнь с такой, как Римма. продолжительность сеанса: 1ч 32мин.