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Сегодня состоится премьера фильма «Ноты любви»
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Сегодня состоится премьера фильма «Ноты любви» 

Вестник района Гагаринский 29 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Сегодня, в киноклубе «Иллюзион», по программе «И жизнь, и слезы, и любовь: Молодежное кино» будет проходить премьера «Ноты любви».
В фильме повествуется о Арине, которая работает официанткой в ресторане, воспитывает чудесного сына Никиту и ухаживает за больной мамой.
12 лет назад она осталась одна с ребенком на руках, и с тех пор не верит мужчинам и полагается только на себя. В ее сердце по прежнему живет мечта стать певицей, но она давно отказалась от своих амбиций ради заботы о близких. Вадим — успешный музыкальный продюсер. Он встречается со своей подопечной — певицей Риммой, но скрывает отношения от дочери, оправдывая это тем, что Василиса еще не оправилась после смерти мамы. На самом деле он и сам не уверен, что хочет связать свою жизнь с такой, как Римма. продолжительность сеанса: 1ч 32мин.
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