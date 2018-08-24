Фильм «Ноты любви» покажут сегодня в киноклубе «Иллюзион»

Сегодня, в киноклубе «Иллюзион», в рамках программы «И жизнь, и слезы, и любовь: Молодежное кино» пройдет премьера «Ноты любви».

Фильм расскажет о жизни Арины, которая всю свою сознательную жизнь работает официанткой в ресторане, воспитывает хорошего сына Никиту и ухаживает за своей больной мамой.

12 лет назад она осталась одна с ребенком на руках, и с тех пор не доверяет мужчинам и верит только на себя. Она мечтает стать певицей, но она давно отказалась от своих амбиций ради заботы о близких. Вадим — успешный музыкальный продюсер. Он встречается со своей подопечной — певицей Риммой, но скрывает отношения от своей дочери, говоря о том, что Василиса еще не оправилась после смерти мамы. Но на самом деле он и сам не уверен, что хочет связать свою жизнь с такой, как Римма. продолжительность сеанса: 1ч 32мин.