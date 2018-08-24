Психолог рассказала детям о вреде наркотиков в ДТ «Ховрино»

Мероприятие «Наркотики и дети» прошло 20 августа в Доме творчества «Ховрино». Психолог на конкретных жизненных примерах рассмотрела с детьми причины, вызывающие зависимое поведение, и способы противостояния им.

— Мы все встречаемся со сложностями в жизни, ищем удовлетворенности, счастья. Но прежде чем решить, что ваше счастье и смысл жизни в наркотике, подумайте о последствиях. Помните также, что лечить наркоманию очень и очень трудно. Знайте, что на вас идет охота. Те, кто предлагают попробовать наркотики, не заботятся о вашем душевном состоянии, но лишь ищут жертву, которая даст им возможность быстро и много заработать. Не позволяйте себя обмануть и заманить в лабиринт, из которого можно так никогда и не найти выход, — подчеркнули в ДТ.

Напомним, ДТ «Ховрино» находится по адресу ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. (ис)