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Психолог рассказала детям о вреде наркотиков в ДТ «Ховрино»
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Психолог рассказала детям о вреде наркотиков в ДТ «Ховрино» 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Мероприятие «Наркотики и дети» прошло 20 августа в Доме творчества «Ховрино». Психолог на конкретных жизненных примерах рассмотрела с детьми причины, вызывающие зависимое поведение, и способы противостояния им.
— Мы все встречаемся со сложностями в жизни, ищем удовлетворенности, счастья. Но прежде чем решить, что ваше счастье и смысл жизни в наркотике, подумайте о последствиях. Помните также, что лечить наркоманию очень и очень трудно. Знайте, что на вас идет охота. Те, кто предлагают попробовать наркотики, не заботятся о вашем душевном состоянии, но лишь ищут жертву, которая даст им возможность быстро и много заработать. Не позволяйте себя обмануть и заманить в лабиринт, из которого можно так никогда и не найти выход, — подчеркнули в ДТ.
Напомним, ДТ «Ховрино» находится по адресу ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. (ис)
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