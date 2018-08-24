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3 сентября для ребят на Экомаркете устроят праздник для детей
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3 сентября для ребят на Экомаркете устроят праздник для детей 

Управа района Коньково 2 часа назад
Фото: Управа района Коньково
На Экомаркете отпразднуют начало учебного года. Празднование начнется сразу после торжественных линеек — в 12.00.
В программе: мастер-класс по созданию книг с секретными окошечками, прославленные химические опыты от Научного шоу «Наукомания», конкурсы, игры, викторины с призами, мастер-класс по хип-хопу от культурного центра «Вдохновение».
Напомним, дети пойдут в этом году в школу 3 сентября, а не 1, в связи с тем, что 1 сентября выпадает на выходной — субботу. А 1 сентября дети и их родители могут развлечься в 10 столичных парках, в том числе и в Воронцовском. Там для них подготовили развлекательную программу.
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