3 сентября для ребят на Экомаркете устроят праздник для детей

На Экомаркете отпразднуют начало учебного года. Празднование начнется сразу после торжественных линеек — в 12.00.

В программе: мастер-класс по созданию книг с секретными окошечками, прославленные химические опыты от Научного шоу «Наукомания», конкурсы, игры, викторины с призами, мастер-класс по хип-хопу от культурного центра «Вдохновение».

Напомним, дети пойдут в этом году в школу 3 сентября, а не 1, в связи с тем, что 1 сентября выпадает на выходной — субботу. А 1 сентября дети и их родители могут развлечься в 10 столичных парках, в том числе и в Воронцовском. Там для них подготовили развлекательную программу.