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В роддоме на Коптевском бульваре стали выдавать свидетельство о рождении
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В роддоме на Коптевском бульваре стали выдавать свидетельство о рождении 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Теперь свидетельство о рождении ребенка можно получить при выписке в роддоме № 27 при ГКБ имени Спасокукоцкого.
— Первый документ своего новорождённого малыша — свидетельство о рождении, а также справки о рождении для назначения пособия, можно получить в родильном доме в день выписки, — сообщил представитель учреждения здравоохранения.
Уточняется, что регистрация ребенка будет произведена отделом ЗАГС города Москвы. Для оформления свидетельства необходимо представить документы согласно федеральному законодательству.
Справки по телефону 8 (499) 154-14-72.
Родильный дом № 27 находится по адресу: Коптевский бульвар, дом 5. (ео)
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