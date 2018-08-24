В роддоме на Коптевском бульваре стали выдавать свидетельство о рождении

Теперь свидетельство о рождении ребенка можно получить при выписке в роддоме № 27 при ГКБ имени Спасокукоцкого.

— Первый документ своего новорождённого малыша — свидетельство о рождении, а также справки о рождении для назначения пособия, можно получить в родильном доме в день выписки, — сообщил представитель учреждения здравоохранения.

Уточняется, что регистрация ребенка будет произведена отделом ЗАГС города Москвы. Для оформления свидетельства необходимо представить документы согласно федеральному законодательству.

Справки по телефону 8 (499) 154-14-72.

Родильный дом № 27 находится по адресу: Коптевский бульвар, дом 5. (ео)