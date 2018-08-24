В Югре считают, что дети важнее цветов и всего остального

1 сентября в Югре начнётся благотворительная акция «Дети важнее цветов». Длиться она будет официально — три дня, так как День знаний во многих муниципалитетах будут праздновать всё же не в субботу, а в понедельник, не официально — месяц. Потому что нам очень этого хочется.

Придумана она была не мной и даже не в Югре. Запустил её впервые российский благотворительный фонд «Вера», носила она название «Дети вместо цветов». В прошлом году акция пришла и в Югру, благодаря поддержке школ Сургута и Сургутского района удалось собрать чуть более ста тысяч рублей для лечение двух мальчишек с тяжёлыми заболеваниями.

Безусловно, 100 тысяч — это как капля в море, когда знаешь, что ребёнок ещё не говорит, не ходит и, скорее всего, он так никогда и не станет здоровым. Кроме того, у таких детей, как у нас — в фонде «Благо Дарю», всегда будут ситуации, связанные с неприятием общества их ограниченных возможностей здоровья.

Реабилитация, лечение будут стоить миллионы и я часто сталкиваюсь с вопросом «может, не стоит так стараться ради них? Эволюция же…». А вы попробуйте объяснить историю эволюции маме, которая носила ребёнка под сердцем 9 или менее месяцев и так его ждала.

Что вы сами выбираете — тратить эти миллионы на лечение нуждающегося живого организма или на поддержание индустрии фастфуда, которая «осознанно» подарила многим язву желудка и другие заболевания?

Акция «Дети важнее цветов» — про объединение. 1 сентября классному учителю не подарят полтора десятков букетов, а подарят один, но зато здоровые дети впервые задумаются о том, как бессмысленны многие траты, когда в их же населённом пункте есть «особые» ребята.

Я на самом деле не люблю деления на здоровых и «особых», «особенных». Даже не могу предположить, кто впервые придумал два последних бытовых термина. Дети все — особенные, они все личности и, представьте себе, проходят одинаковые этапы развития. Как физические, так и психологические. То, что у кого-то есть сахарный диабет или ранимая кожа (генетическое заболевание называется «буллёзный эпидермолиз»), не делает ребёнка особенным. Это всё равно, что люди с зелёными глазами — нормальные, а с карими — инопланетяне.

В последнее время я стала чаще встречаться со специалистами, которые любят работать с детьми с нарушением слуха, речи, зрения, с синдромом Дауна даже больше, чем с детьми 1,2 группы здоровья. Только потому, что эти дети невероятно стараются учиться.

Сэкономленные средства от покупки коллективного букета будут перечислены представителями родительских комитетов на реквизиты фонда «Благо Дарю».

«А почему мы должны собирать средства на ребёнка из Белоярского района, у вас что, нет сургутских детей?» — такой вопрос мы тоже часто слышали за две недели, что работали со школами.

А почему дети должны быть заложниками наших с вами амбиций? Неужели помощь не может быть бескорыстной? Или помощь ребёнку из отдалённого региона — ничто в сравнении с помощью живущему в соседнем доме? Здоровье не зависит от территориальных границ, если его у кого-то меньше, то нужно не ахать и не причитать, а объединяться и помогать справиться с ситуацией. Такие «мифы» иногда ставят в тупик, потому что не знаешь даже что ответить.

Признаться, именно с таким отношением-заблуждением нам и нравится работать в фонде. Борьбой это не назвать, но изменения в сознании семей, у которых «всё хорошо», рано или поздно произойдут. Мы специально в этом году для акции создали такие условия, чтобы ни один муниципалитет не собирает средства на ребёнка из своего муниципалитета. Сургут, конечно же, исключение, так как экономической столице Югры достались самые «тяжёлые» дети. Очень надеемся, что суммы сборов будут в разы больше, потому что счета на оплату лечения у них тоже самые крупные.

Принять участие в акции «Дети важнее цветов» могут и простые люди, жители любого населённого пункта.

За каждый собранный рубль мы, конечно же, отчитаемся в сентябре. И порадуемся вместе с вами возможности пройти курсы реабилитации, которая появится благодаря вам у наших подопечных.