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Сотрудники МВД и Росгвардии Прикамья вручили будущим первоклассникам портфели и школьные принадлежности
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Сотрудники МВД и Росгвардии Прикамья вручили будущим первоклассникам портфели и школьные принадлежности 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Культурном центре ГУ МВД России по Пермскому краю прошел праздник, посвященный грядущему Дню знаний. Главными гостями мероприятия стали дети, чьи родители — сотрудники органов внутренних дел, ставшие инвалидами вследствие военной травмы или погибшие при выполнении служебного долга.
Будущих первоклассников поздравили заместитель начальника главка, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Пермского края, представители Управления Росгвардии по Пермскому краю. Они отметили, что школьные годы — это интересное, но непростое время как для детей, так и для их родителей, и пожелали ребятам успешной учебы, а взрослым — терпения.
Правоохранители вручили ребятам первые портфели и школьные принадлежности. Мероприятие завершилось чаепитием и игровой программой.
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