Почему раньше лифчики надевали даже дети

Сегодня лифчик носят только женщины. Этот предмет одежды поддерживает и приподнимает грудь. Однако так было не всегда. Раньше лифчики надевали даже дети, потому как он выполнял совсем другую функцию.

Этимология слова

Само слово «лифчик» является уменьшительно-ласкательной формой существительного «лиф». Согласно «Этимологическому словарю» Макса Фасмера , появлению «лифа» в русском языке мы обязаны голландцам. В Нидерландах «lijf» переводится как «корпус».

Лифчик появился в привычном для современного человека виде только в самом конце XIX века. Его придумала француженка Эрмине Кадоль. Тогда лифчик стал настоящей находкой для женщин всего мира, так как наконец заменил неудобный корсет на две чашечки, поддерживаемые лентами.

Тем не менее, лифчиком долгое время называли не только женское нижнее белье. До второй половины 1960-х годов лифчик был предметом одежды и детского гардероба. Примечательно, что носили его как девочки, так и мальчики.

Детский лифчик

«У Тани оторвалась пуговица. Таня долго пришивала ее к лифчику» — это цитата из рассказа для детей советской писательницы Валентины Осеевой. Согласно сюжету, ясно, что Таня еще совсем девочка, поэтому современным людям зачастую непонятно для чего героине нужен лифчик. На самом деле все очень просто.

Раньше дети женского и мужского полов носили чулки. Чулки на ногах не держались, а попросту сползали вниз, если ребенок не надевал специального приспособления, на которое они и крепились. Данное приспособление и называлось лифчиком.

Лифчик представлял из себя своеобразный жилет, оснащенные бретелями и застежками, благодаря которым чулки не соскальзывали с ног. Как правило, лифчик надевали так, чтобы его не было видно, то есть под рубашку или платье.

Как лифчик ушел в прошлое

Гораздо более удобные в носке детские колготки (впрочем, как и взрослые) появились в Советском Союзе только в 1960-х годах. Первые колготки советские граждане стали привозить из Чехословакии. Кстати, само слово «колготки» также позаимствовано из чешского языка и переводится просто «брюки».

Поначалу в СССР выпускали только хлопчатобумажные колготки, после появились и шерстяные. Яркими расцветками отечественная промышленность также потребителя не баловала. Сперва советские дети довольствовались колготками телесного цвета, а затем уж в магазинах можно было выбрать колготки и других оттенков.

Так детский лифчик окончательно ушел в прошлое. И теперь, услышав это слово, мы неизменно представляем себе исключительно женский бюстгальтер.

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