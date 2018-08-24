«У девочек поломана жизнь»: правозащитник вступился за сестер Хачатурян

По словам правозащитника, ни школа, не сотрудники органов опеки не сделали ничего для того, чтобы помочь девочкам, которые остались один на один со своей проблемой. В итоге сестры Хачатурян совершили преступление, поломав себе тем самым жизнь.

больше по теме

Следствие признало факт «аморальных действий» убитого ХачатурянаТри сестры Хачатурян жестоко расправились с отцом-тираном. «Сами девочки говорили о сложившейся в семье ситуации классному руководителю. Мне они сказали, что классного руководителя даже ругали за то, что они не посещают школу, но дальнейших шагов никто не предпринял. Органам опеки и органам МВД , которые приходили в семью, не открывали. Ну, хорошо, сегодня не открыли, завтра не открыли, а какие следующие шаги? Родитель нарушал в полном объеме закон об образовании и не допускал девочек до школы. Я считаю, что те, кто работали по этой теме, сделали первый шаг, но не сделали ни второго, ни третьего, и в результате сегодня у трех человек, у трех молодых, красивых, очень ухоженных девочек поломана жизнь», — сетует Потяева.