«У девочек поломана жизнь»: правозащитник вступился за сестер Хачатурян 

По словам правозащитника, ни школа, не сотрудники органов опеки не сделали ничего для того, чтобы помочь девочкам, которые остались один на один со своей проблемой. В итоге сестры Хачатурян совершили преступление, поломав себе тем самым жизнь.
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Следствие признало факт «аморальных действий» убитого ХачатурянаТри сестры Хачатурян жестоко расправились с отцом-тираном. «Сами девочки говорили о сложившейся в семье ситуации классному руководителю. Мне они сказали, что классного руководителя даже ругали за то, что они не посещают школу, но дальнейших шагов никто не предпринял. Органам опеки и органам МВД, которые приходили в семью, не открывали. Ну, хорошо, сегодня не открыли, завтра не открыли, а какие следующие шаги? Родитель нарушал в полном объеме закон об образовании и не допускал девочек до школы. Я считаю, что те, кто работали по этой теме, сделали первый шаг, но не сделали ни второго, ни третьего, и в результате сегодня у трех человек, у трех молодых, красивых, очень ухоженных девочек поломана жизнь», — сетует Потяева.
Как выяснилось, глава семейства на протяжении долгих лет издевался над дочерьми, избивая и наказывая их без малейшего для того повода. Девушки нанесли родному отцу более тридцати ножевых ранений, после чего вызвали полицию. Мама сестер сбежала от мужа и не навещала дочек. По словам женщины, она даже не догадывалась о том, в каком аду живут ее дети, передает «РИА новости».