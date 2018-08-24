Беспечность. Из-за недосмотра родителей в Рязани из окон выпадают дети

Еще двое малышей выпали из окон за последние две недели. Каждый раз одна и та же история: оставили ребёнка одного, он полез на окно, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала и упал.

Подключили застройщиков

К счастью, жизни обоих малышей уже ничего не угрожает. Каким-то чудом выжил даже ребёнок, который упал с девятого этажа. Говорят, деревья смягчили удар. В другой раз они могут не помочь. Почему родители продолжают так беспечно относиться к присмотру за детьми? Вроде бы об опасности открытых окон им постоянно напоминают. В городе, к примеру, с марта по сентябрь проходит масштабная акция «Безопасные окна». По словам начальника отдела аппарата комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Рязани Александры Батуриной, эта акция как раз призвана напоминать родителям об опасности открытых окон. Но, видно, родители не обращают внимание на подобные акции.

Свой вариант решения проблемы предложил губернатор Рязанской области Николай Любимов на последнем заседании правительства региона.

«В регионе с печальной регулярностью отмечаются случаи выпадения маленьких детей из окон многоэтажных домов. В 2017 году количество таких ЧП составило 17. С начала 2018 — уже шесть. Считаю эту ситуацию недопустимой, необходимо принять меры для её исправления, — сказал Любимов и поручил руководителям министерства строительного комплекса провести серьёзную работу с застройщиками с тем, чтобы в проектно-сметную документацию было включено оснащение окон детскими блокирующими замками. — Новые технологии стоят дороже, но за финансовыми затратами стоят жизни наших детей. Это по силам нашим застройщикам».

А что родители?

Другими словами, чтобы хоть как-то защитить детей, застройщиков просят выполнить работу, которую, уж извините, любой отец может выполнить сам. Особых знаний тут не нужно. И не надо тратить большие деньги.

«Эти фиксаторы стоят 300-400 рублей, — рассказывает специалист по установке окон Дмитрий Марков . — Их совсем не сложно поставить. Достаточно прочитать инструкцию. На мой взгляд, любой справится. Фиксаторы надёжные — ребёнок не сможет открыть окно».

Вот такое нехитрое оборудование губернатор предлагает застройщикам заранее ставить на окна перед сдачей дома. Может, хоть так мы защитим детей?

«Какие бы решения ни принимались органами власти, они не решат проблему, пока родители не будут более внимательными к своим малышам!» — написала на своей страничке в ФБ уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Екатерина Мухина

Ничего не изменилось

Пока нельзя сказать, что родители стали к своим малышам более внимательны. Ровно год назад «АиФ-Рязань» поднимал эту тему. В том материале специалист по установке окон Дмитрий Марков также выступал у нас экспертом. Стали ли за год родители чаще устанавливать на окна блокирующие устройства?

«На самом деле мало что изменилось, — признался Марков. — Может, чуть чаще стали ставить эти фиксаторы. Но не более».

Другими словами, сколько бы дети не падали, сколько бы об этом не писали в СМИ, сколько бы профилактических акций не провели за год, достучаться до родителей не получается.

После одного из последних падений уже и рязанские следователи подключились:

Следственное управление СК России по Рязанской области не перестаёт обращаться к родителям и другим ответственным за судьбу детей лицам и призывать их более бдительно следить за детьми, не оставлять без присмотра в помещениях с открытыми окнами и не надеяться на москитную сетку, которая создаёт для ребёнка мнимую иллюзию закрытого окна, — говорит старший помощник руководителя СУ СК России по Рязанской области Анжелика Евдокимова. — Убирайте от окон предметы мебели, по которым ребёнок может легко забраться на подоконник. Исключите любую ситуацию, способную привести к травмированию и гибели детей в результате падения с высоты из окон жилых домов».

Помогут ли совместные усилия СМИ и органов остановить падение детей из окон? Будем надеяться, что это последняя статья в нашей газете на эту тему.