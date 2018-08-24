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В Щукине стартовала запись детей в группу кратковременного пребывания
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В Щукине стартовала запись детей в группу кратковременного пребывания 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В Культурном центре «Феникс» на Маршала Василевского откроется группа кратковременного пребывания «Вундеркинд» для детей от двух до четырех лет.
— В течение всей недели с вашими малышами будут заниматься сразу несколько педагогов по разным направлениям: развивающие занятия, логопедические игры, творческие занятия, физкультура, музыка. Помимо развивающего комплекса, будет игровая комната, где малышам также будет приятно и интересно провести время, — рассказали в пресс-службе учреждения.
Запись в группу открыта. Адрес филиала: ул. Маршала Василевского, д. 11, корп. 1. Более подробная информация по телефону: 8 (499) 196-02-80. (мо)
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