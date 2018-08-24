Родителям Выхина-Жулебина рассказали, как общаться с гиперактивными детьми

Отделение ранней профилактики семейного неблагополучия центра «Жулебино» провело беседы с родителями на тему: «Как общаться с гиперактивными детьми».

Воспитывая ребенка с высокой активностью, родителям рекомендуется в поведении придерживаться сдержанной позиции: не следует проявлять излишнюю мягкость, но также нужно избегать и завышенных требований, которые дети не в состоянии выполнить.

По всем вопросам детско-родительских отношений специалисты отделения ранней профилактики семейного неблагополучия приглашали родителей в центре «Жулебино» на консультацию. (ис)