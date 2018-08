Ева Лонгория, Моника Беллуччи и еще 8 актрис, которые решились родить после 40 

Если вы не планируете в ближайшем будущем становиться мамой, а родители мучают вас разговорами о «биологических часах», то этот материал вам точно понравится! Мы собрали голливудских и отечественных знаменитостей, которые родили уже после 40 лет.

Дети — это не фильмы, они не терпят суеты и спешки в подготовке к их появлению, — говорила актриса.

Моника Беллуччи

Однако к поздним родам Моника не склоняла своих поклонниц: она соглашалась с тем фактом, что чем старше женщина становится, тем больше рисков для нее и будущего ребенка. Подросших дочек актрисы можно увидеть здесь.

Холли Берри

Обоих своих детей актриса родила уже после 40 лет. Дочку Налу она родила от манекенщика Габлиэля Обри, когда ей был 41 год. Второй ребенок появился в браке актрисы с французским актером Оливье Мартинесом. Сына Масео-Роберта она выносила в 46 лет.

Ирина Виторган

A post shared by Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) on Aug 13, 2018 at 6:41am PDT Кристина Орбакайте