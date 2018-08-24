Ева Лонгория, Моника Беллуччи и еще 8 актрис, которые решились родить после 40

Если вы не планируете в ближайшем будущем становиться мамой, а родители мучают вас разговорами о «биологических часах», то этот материал вам точно понравится! Мы собрали голливудских и отечественных знаменитостей, которые родили уже после 40 лет.

Итальянская актриса не спешила менять контракты на подгузники. Свою первую дочь Деву от Венсана Касселя она родила за пару недель до своего 40-летия, а вторую Леони — только в 45. К вопросу материнства Моника Беллуччи подходила очень рационально и взвешенно.

Дети — это не фильмы, они не терпят суеты и спешки в подготовке к их появлению, — говорила актриса.

Моника Беллуччи

Венсан Кассель о Монике Беллуччи: «Мы были вместе 18 лет. Это семья навсегда»

Однако к поздним родам Моника не склоняла своих поклонниц: она соглашалась с тем фактом, что чем старше женщина становится, тем больше рисков для нее и будущего ребенка. Подросших дочек актрисы можно увидеть здесь.

В отличие от Моники Белуччи , для Николь Кидман поздние роды стали не результатом свободного выбора, а вынужденной мерой. Когда актриса была замужем за Томом Крузом , у нее никак не получалось забеременеть. В результате несостоявшиеся родители прибегли к усыновлению и взяли из детского дома дочь Изабеллу и сына Коннора.

Первого биологического ребенка, дочку Сандэй Роуз, Николь родила уже от нынешнего мужа Кита Урбана. На тот момент ей был 41 год. Правда, снова забеременеть у нее не получилось — следующую дочку, Фэйт Маргарет , выносила суррогатная мать. Кстати, Николь и сейчас, когда ей 51 год, все еще не теряет надежды забеременеть вновь.

Дочери Николь Кидман стесняются матери (фото)

Холли Берри

Обоих своих детей актриса родила уже после 40 лет. Дочку Налу она родила от манекенщика Габлиэля Обри, когда ей был 41 год. Второй ребенок появился в браке актрисы с французским актером Оливье Мартинесом. Сына Масео-Роберта она выносила в 46 лет.

Редкий кадр: Холли Берри показала подросших детей (фото)

Холли Берри с детьми

Сын Холли Берри и Оливье Мартинеса

Рожать в зрелом возрасте решаются не только голливудские, но и отечественные звезды. Так, дочь Светланы Пермяковой появилась на свет, когда актрисе было ровно сорок лет. Долгое время новоиспечённая мама скрывала имя отца своего ребенка и лишь потом призналась — им стал Максим Скрябин , который младше Светланы почти вдвое. Сохранить отношения им не удалось.

Светлана Пермякова с дочерью

41-летняя Диана Крюгер сейчас находится в ожидании своего первенца, который вот-вот должен появиться на свет. Отцом ребенка стал 49-летний Норман Ридус . Со звездой сериала «Ходячие мертвецы» Крюгер встречается с 2015 года. Влюбленные познакомились на съемках фильма «Небо». Для актрисы это первенец, а вот у ее избранника уже есть сын Мингус от модели Хелены Кристенсен

Диана Крюгер и Норман Ридус подыскивают жилье для совместной жизни (фото)

Ирина Виторган

В марте этого года сеть взорвала новость о том, что 56-летняя супруга Эммануила Виторгана родила дочь. Интернет-пользователи долгое время не верили, что она выносила и родила естественным путем. Самой распространенной версией было суррогатное материнство. Однако Ирина все домыслы опровергла, заявив в разговоре с журналистами, что рожала сама. А вот и фото.

#Юрмала #Этель #Виторган #ВиторганКлуб #СчастьеЕсть

A post shared by Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) on Aug 13, 2018 at 6:41am PDT Кристина Орбакайте

Своего третьего ребенка, дочь Клавдию, Кристина Орбакайте родила в 40 лет. На тот момент она уже воспитывала двоих сыновей Никиту и Дэни, но всегда мечтала о девочке. Вселенная услышала мольбы артистки и подарила ей долгожданную дочь. Отцом малышки стал бизнесмен Михаил Земцов . В сети неоднократно возникл слух, что Орбакайте планирует четвертого ребенка, но пока они не нашли подтверждения.

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов с детьми

В конце июня радость материнства ощутила и 43-летняя Ева Лонгория. Она родила сына, которого назвала Сантьяго Энрике Бастон. Отцом ребенка стал супруг актрисы, бизнесмен Хосе Бастон. Ева не стала прятать новорожденного малыша и почти сразу же снялась с ним для обложки глянца.

Ева Лонгория с сыном

Ева Лонгория не стесняется своей небезупречной после родов фигуры: фото

48-летняя супруга Дэниела Крейга тоже готовится стать матерью — правда, уже во второй раз. О пополнении в семье она и ее муж рассказали изданию The New York Times. Несмотря на свое положение, Рейчел долгое время продолжала вести светский образ жизни, однако сейчас пропала с радаров папарацци (может быть, уже родила?)

Этот ребенок — первый для пары. У Вайс есть 11-летний сын Генри от режиссера Даррена Аронофски, а у Крейга — 25-летняя дочь Элла от брака с Фионой Лоудон.

Удивила публику и 54-летняя экс-супруга Сильвестра Сталлоне , когда рассказала о своей беременности. Даже глядя на фото актрисы, придерживающей большой живот, поклонники не могли поверить своим глазам. Пикантности этой новости придало то, что отцом ребенка стал человек, который на 15 лет младшей актрисы — 39-летний Маттиа Десси.

Бриджит Нильсен и Маттиа Десси

А также то, что это его первенец, тогда как у Нильсен уже есть четверо взрослых сыновей — 34-летний Джулиан, 28-летний Киллиан, 25-летний Дуглас и 23-летний Рауль. Впрочем, тем радостнее оказалось событие — пятым ребенком актрисы стала девочка.

Бриджит Нильсен с дочерью