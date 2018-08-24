Брэд Питт выиграл первый суд против Анджелины Джоли

Анджелина Джоли в ярости: несмотря на ее попытки ограничить общение детей с Брэдом , после ряда исков и обвинений судья все же постановил, что она обязана разрешить мужу чаще видеться с Мэддоксом, Паксом, Вивьен, Шайло, Захарой и Ноксом, прежде чем будет подписана постоянная договоренность. А это значит, что теперь Питт сможет проводить с детьми по четыре часа через день в период школьной учебы и не меньше 12 часов через день в каникулы и выходные.

Брэд тем временем переживает, что Анджелина может увезти детей в Лондон, и тогда ему придется преодолевать огромные расстояния всякий раз, когда он захочет навестить ребятишек. «Он не понимает, зачем Энджи себя так ведет. Это нездорово. Всем, кроме Джоли, очевидно, что детям нужен отец, и пытаться настроить их против близкого человека — ненормально и не приведет ни к чему хорошему», — сообщил источник. Новое заседание суда состоится 21 августа, а в начале июля, напомним, судья обязал Джоли вернуться в Лос-Анджелес, передать Питту номера мобильных телефонов всех детей и воздержаться от мониторинга их разговоров с отцом. Посмотрим, чем все это в итоге закончится!

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