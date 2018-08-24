Растет моделью! 7-месячный сын Джессики Альбы снялся для рекламы подгузников детского бренда актрисы

Третий ребенок 37-летней Джессики Альбы делает первые шаги в модельном бизнесе.

Малышу Хэйесу всего 7 месяцев, а он уже стал моделью рекламной кампании маминого бренда The Honest. Третий сын актрисы представил осеннюю коллекцию подгузников, которую разработала его мама. Ты только посмотри на эти кадры: Хэйес позирует не хуже любой профессиональной модели!

— подписала Джессика рекламные кадры с сыном в своем Instagram.

Напомним, у Джессики и ее супруга Кэша Уоррена помимо сына подрастают две старшие дочери: 10-летняя Онор Мари и 7-летняя Хэвен Гарнер

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram