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Растет моделью! 7-месячный сын Джессики Альбы снялся для рекламы подгузников детского бренда актрисы
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Растет моделью! 7-месячный сын Джессики Альбы снялся для рекламы подгузников детского бренда актрисы 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Третий ребенок 37-летней Джессики Альбы делает первые шаги в модельном бизнесе.
Малышу Хэйесу всего 7 месяцев, а он уже стал моделью рекламной кампании маминого бренда The Honest. Третий сын актрисы представил осеннюю коллекцию подгузников, которую разработала его мама. Ты только посмотри на эти кадры: Хэйес позирует не хуже любой профессиональной модели!
— подписала Джессика рекламные кадры с сыном в своем Instagram.
Напомним, у Джессики и ее супруга Кэша Уоррена помимо сына подрастают две старшие дочери: 10-летняя Онор Мари и 7-летняя Хэвен Гарнер.
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Фото:Instagram
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