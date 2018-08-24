Ещё
Летние аппликации создали юные жители Некрасовки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Летние аппликации создали юные жители Некрасовки 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В филиале «Некрасовка» центра «Гармония» для детей, посещающих группу социальной адаптации, состоялся мастер-класс по созданию аппликаций из растений.
Каждый ребенок любит придумывать, вырезать, клеить. Например, из листьев и травы можно сделать множество интересных поделок. Это интересное и увлекательное занятие. Стоит только всмотреться в каждый листик — и он уже не листик, а например, рыбка, или птичка. Специалисты дали детям возможность пофантазировать, а результат превзошел все ожидания. (ис)
Управа района Некрасовка: последние новости
На Сочинской отметят День рождения Чебурашки Дети из Некрасовки сыграли в подвижные игры на открытом воздухе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что говорит о человеке день его рождения21
Звезды, заплатившие за славу смертью2
Звезды, переборщившие с пластикой5
Как выглядели доисторические красотки4
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса38
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить
Звёзды Красота
14:54
Какие имена носили российские звезды в детстве
Звёзды
10:13
11 вещей, которые нужно знать о женщинах
Психология
05:36
Некрасивые мужья звездных красоток
Звёзды Красота
00:05
50-летняя Стриженова показала селфи без фотошопа
Звёзды
09:00
Как победить трудного ребенка и сохранить нервы
Дети
04:42
Звезды, заплатившие за славу смертью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение