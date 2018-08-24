Летние аппликации создали юные жители Некрасовки

В филиале «Некрасовка» центра «Гармония» для детей, посещающих группу социальной адаптации, состоялся мастер-класс по созданию аппликаций из растений.

Каждый ребенок любит придумывать, вырезать, клеить. Например, из листьев и травы можно сделать множество интересных поделок. Это интересное и увлекательное занятие. Стоит только всмотреться в каждый листик — и он уже не листик, а например, рыбка, или птичка. Специалисты дали детям возможность пофантазировать, а результат превзошел все ожидания. (ис)