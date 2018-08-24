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Детей из Войковского обучат бальным танцам
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Детей из Войковского обучат бальным танцам 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Танцевальный клуб Dancepride проводит набор в группы на новый учебный год. Для обучения спортивным бальным танцам приглашаются дети в возрасте от 6 лет и старше.
— Мы ставим осанку, развиваем координацию, мотивируем на успех и готовим к соревнованиям различного масштаба, — рассказали в администрации танцевального клуба.
Записаться в группы можно на сайте танцевального клуба: http://dancepride.ru/. Телефон для справок: 8 (903) 146-89-06.
Занятия будут проходить по адресу: Ленинградское шоссе, 54 (на базе ГБОУ «Школа № 224»). (ео)
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