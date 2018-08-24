На Сочинской отметят День рождения Чебурашки

Праздник двора в честь Дня рождения Чебурашки проведут во дворе корпуса 1 дома 3 на Сочинской улице в воскресенье, 26 августа. Об этом сообщили в администрации досугово-спортивного центра «Некрасовка».

— Мероприятие начнется в 12.00. Интерактивная развлекательная программа порадует гостей увлекательными играми с зажигательной музыкой, а также песнями, танцами и веселыми хороводами, — уточнила заместитель руководителя центра Ирина Михайлова

День рождения всенародно любимого мультипликационного персонажа приходится на 20 августа. У праздника нет официального статуса, однако День рождения Чебурашки с энтузиазмом и весельем отмечают дети во всех уголках планеты. Для малышей это отличный повод повеселиться и встретиться с забавным и добрым героем детских книг и мультфильмов. (еп)