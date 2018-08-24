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«Сладкие пупсы»: Максим Галкин показал первые шаги детей Аллы Пугачевой
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«Сладкие пупсы»: Максим Галкин показал первые шаги детей Аллы Пугачевой 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Архивное семейное видео растрогало фанатов Примадонны.
Лиза и Гарри Галкины давно стали звездами Интернета. Поклонники их родителей — Аллы Пугачевой и Максима Галкина — с нетерпением ждут новых сюжетов из жизни малышей. Несколько минут назад в блоге их папы появилось трогательное видео о том, как делают первые шаги. «Сладкие пупсы», — восхитились подписчики.
«Как же проносится время! Вроде и прописная истина, но только на своих детях это ощущаешь так щемяще неумолимо. Это видео четырёхлетней давности. Гарику и Лизочке чуть меньше года. Их первые шаги», — написал звездный отец.
Фото и видео: instagram
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