«Сладкие пупсы»: Максим Галкин показал первые шаги детей Аллы Пугачевой

Архивное семейное видео растрогало фанатов Примадонны.

«Как же проносится время! Вроде и прописная истина, но только на своих детях это ощущаешь так щемяще неумолимо. Это видео четырёхлетней давности. Гарику и Лизочке чуть меньше года. Их первые шаги», — написал звездный отец.

Фото и видео: instagram