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Киркоров отказался отдавать детей в школу
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Киркоров отказался отдавать детей в школу 

Дни.ру 24 минуты назад
Фото: Дни.ру
Еще недавно певец мечтал отвести Аллу-Викторию и Мартина в школу. Однако перед началом учебного года Филипп Киркоров отказался от этой идеи.
Сыну артиста недавно исполнилось шесть лет, а дочке осенью будет семь. Певец посчитал, что со школой стоит повременить.
"Я решил продлить им детство, поэтому в школу их не поведу! Хочу, чтобы они еще целый год побыли детьми. Так что линейка у них будет только через год. Рано им петь песню «Куда уходит детство?»!", — цитирует Киркорова Sobesednik.ru.
Филипп уверен, что образования его чадам хватает и в домашних условиях. Они занимаются танцами, спортом, учат языки. Певец уже строит планы на далекое будущее детей.
"Я хочу держать их вдалеке от шоу-бизнеса. Мне кажется, что детям надо идти другим путем. Пусть живут нормальной жизнью. Не хочу им своей судьбы, потому как она очень непростая. Нужно иметь не нервы, а стальные канаты, чтобы справиться со всем!", — поделился певец.
Вместе с детьми артист недавно вернулся из отпуска. Летний отдых обошелся Киркорову в круглую сумму. Но денег он не жалеет.
Напомним, ранее Роспотребнадзор поддержал инициативу директора лагеря «Олимпиец» Ларисы Судиловской запретить ряд музыкальных исполнителей на дискотеках учреждения. В ведомстве считают, что подрастающее поколение нужно защищать от «разрушающего информационного воздействия». В черный список попал и Филипп Киркоров.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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