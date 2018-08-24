В одном из парков Риги пьяный охранник запер ребёнка в туалете

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, вечером 19 августа в полицию поступил сигнал о происшествии в саду Миера.

Прибывшие на место ЧП правоохранители встретили там толпу детей. Одна из девочек рассказала, что в туалете заблокирована её подружка, которую там закрыл охранник.

Мужчина подчинился требованию полицейских и выпустил ребёнка из туалета. С её слов, она получила травму в скейт-парке и обратилась за помощью к охраннику. Тот стал требовать, чтобы его оставили в покое, после чего затолкал девочку в туалет и запер дверь.

В свою очередь охранник признался, что ненавидит детей. Однако он рассказал, что девочка вела себя крайне нагло и даже пнула его, поэтому он был вынужден закрыть её в туалете.

Во время разговора выяснилось, что охранник находится в состоянии алкогольного опьянения. Позже это подтвердила экспертиза. При этом он продолжал грубить полицейским, которые забрали его в дежурную часть и составили на мужчину административный протокол за нахождение в публичном месте в состоянии опьянения.

Пострадавшей девочке и её родителям разъяснили право обратиться с заявлением на действия охранника в Госполицию Латвии.

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