Реальная история: почему я стала любовницей и не жалею об этом

Если бы мне выпала возможность начать все сначала, я бы не раздумывая, согласилась. И пускай подруги крутят пальцем у виска, а в мозгу постоянно свербит «он не бросит семью», я ни за что не поменяла свое выстраданное счастье на бесконечный поиск подходящего одинокого партнера. А зачем?

Первая любовь за партой

«Я буду сидеть с тобой», — уверенно заявила я, устраиваясь за партой рядом с самым симпатичным и загадочным парнем класса. Он лишь безропотно отодвинул свои учебники и уставился на меня своими ясными голубыми глазами: «Олег». «Екатерина», — представилась я, понимая, что жизнь больше не будет прежней. И действительно, с тех пор мы не расставались ни на минуту: вместе бежали на уроки и оставались после на продленке. Идиллия продолжалась вплоть до выпускного класса. А затем выяснилось, что он решил испытать наши отношения на прочность и попробовать себя в другом городе. Из-за сильной обиды я не нашла ничего лучшего, как начать флиртовать с его закадычным другом. Прямо на выпускном балу под его пристальным взглядом я кружилась в медленном танце, понимая, что судьба теперь уже не будет прежней. Так все и произошло.

Несчастливый брак

Несколько лет мы не виделись. Судьба разбросала нас не просто по разным городам, а по разным странам. Я успела окончить институт и даже собиралась замуж за перспективного однокурсника. На этом настояли родители. Как оказалось, он все это время наблюдал за моей жизнью и постоянно пытался помочь, сделать так, чтобы я была хоть немного счастлива. Без него. Свадьба пролетела мгновенно, так оказалось, что о моем решении он узнал лишь в день бракосочетания — все надеялся, что я передумаю. С горя закрутил роман с первой встречной девушкой, а узнав, что она в положении, поспешил оформить брак. «Мой ребенок не будет расти без отца», — с этим девизом он отправился в ЗАГс, понимая, что счастья все равно не будет. Видимо, это было действительно так. Мы честно пытались построить семейные отношения, параллельно наблюдая за судьбой друг друга. Увы, но через несколько лет безуспешных попыток мой брак дал трещину, да и его симпатия к супруге не переросла в глубокую привязанность и страсть. Однако за это время они успели родить еще одного ребенка, и малышей он бросать не собирался.

«Можно я присяду с тобой?», — на меня смотрели родные голубые глаза, и я могла лишь молча кивнуть головой. «Как живешь, малыш?» — его голос был таким родным и любимым, что я не выдержала. Расплакалась прямо там в кафе и рассказала все как есть: и о вымышленном флирте, и о неудачном замужестве по совету родителей, и о том, что все эти годы не переставала думать о нем. Он не перебивал, лишь в конце рассказа крепко взял меня за руку: «Я знал, что когда-нибудь ты осознаешь, что мы должны быть вместе». Естественно, о том, чтобы бросить детей, не было и речи! Но сопротивляться дальше чувствам было бессмысленно, и мы сдались.

Возможно, кто-то осудит такое поведение, но в его семейной жизни все равно ничего не клеилось, и они с супругой решили попробовать свободные отношения. Как он это преподнес ей, я не знаю, мой мужчина сам разбирается со своей личной жизнью, не впутывая меня туда. Да, я знаю, что несколько дней в месяц он проводит в семье и даже посвящает некоторое время жене, но меня это не огорчает. Если он приобретает ей новый автомобиль, чтобы она возила его детей в школу или секции, то через какое-то время он дарит мне равнозначный экземпляр. И если его супруга, скажем, только что вернулась с отдыха, то через некоторое время мне предстоит не менее увлекательное путешествие. Другими словами, он содержит свою семью и не забывает обо мне, хотя я его об этом, в общем-то, не просила.

Единственное было мое основное условие: он не оставляет детей и делает все, чтобы они себя чувствовали в полноценной семье, даже если папа появляется лишь время от времени. Нет, он не проводит все 24 часа в сутки исключительно со мной, у него вполне успешный бизнес и несколько стартапов. Меня такое положение дел вполне устраивает. Во-первых, оформлять отношения я пока не спешу, первый неудачный брак отбил все желание. А во-вторых, мы решили подождать, когда его дети станут самостоятельными и смогут понять, что их папа просто не смог отказаться от любви и счастья. Поэтому когда в разговоре с кем-то промелькнет слово «любовница», я лишь счастливо улыбаюсь. Для меня оно означает «любимая» — и я знаю, что мой мужчина действительно испытывает ко мне сильные чувства, проверенные еще там… за одной партой в школе. Планируем ли мы заводить собственных детей? Возможно, но сначала поднимем на ноги его малышей, ведь я в какой-то степени тоже чувствую ответственность за наследников моего избранника. Жалею ли я о чем-то? Нисколько! Мне просто нужно было изначально не отпускать моего мужчину и не поддаваться на провокации моих родителей.

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