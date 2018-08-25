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Забавное видео про малышей на игрушечных лошадках
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Забавное видео про малышей на игрушечных лошадках 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Смотрите, сколько удовольствия получают эти крохи от домашних скачек!
Сейчас современные дети просят у своих родителей в подарок не пупсов и пистолетики, а модных кукол-монстров и игрушечные аналоги машин известных марок на радиоуправлении. Но все же есть еще дети, для которых нет игрушки лучше, чем лошадка-качалка.
В нашей сегодняшней видеоподборке вы увидите малышей, которые готовы часами скакать на любимом деревянном пони, от чего чувствуют себя самыми счастливыми. С одной стороны, родителям нужно радоваться, что крохи заняты делом и пребывают в отличном настроении.
Но что делать мамам и папам, когда оторвать детей от любимых игрушек получается только со слезами?
Но давайте не будем о грустном, ведь как можно грустить, когда лица малышей расплываются в улыбках от любимого занятия. Эти трогательные кадры никого не смогут оставить равнодушным. Смотрите сами!
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