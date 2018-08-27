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Изменилось расписание движения поездов на участках Самара — Аэропорт Курумоч и Самара — Жигулевское Море
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Изменилось расписание движения поездов на участках Самара — Аэропорт Курумоч и Самара — Жигулевское Море 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
До 1 сентября 2018 года в связи с ремонтными работами на участке Козелковская — Водинская вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания (СППК). В эти дни поезд № 6324/6323 Курумоч (отправление 05.53) — Самара (прибытие 07.19) проследует только до Пятилетки, куда прибудет в 7.02. На платформе Пятилетка пассажиры смогут пересесть на поезд 6529, который отправится от платформы в 7.10. Поезд № 6330/6329 Водинская (отправление 08.20) — Самара (прибытие 09.16) отменяется.
Каждый день до 1 сентября включительно ряд поездов будет отправляться на пять минут раньше. Так, поезда из Аэропорта Курумоч в Самару будут отправляться: в 13.59, 21.15. Также в дни ремонта на пять минут раньше будут отправляться поезда из Курумоча в Самару — в 12.07, 15.22, 19.48 и из Курумоча до Стахановской — в 18.27.
Поезда от Жигулевского Моря по направлению в Самару также будут отправляться: в 5:57, 8:13. Электричка из Царевщины в Самару будет отправляться в 6:23. Поезд от Водинской до Самары — в 8:15. Также ряд поездов в обратном направлении будет прибывать на пять-шесть минут позже.
Подробное расписание можно узнать на сайте СППК. Справки по телефону 8-927-745-745-7 с 7.00 до 18.30 (время местное).
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