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В Красноярском крае благодаря процедуре ЭКО родилось 207 детей
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В Красноярском крае благодаря процедуре ЭКО родилось 207 детей 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
За семь месяцев 2018 года в Красноярском крае благодаря процедуре ЭКО родилось 207 детей, сообщили в региональном минздраве.
Как показывает практика, у каждой десятой пары, которая решила зачать ребенка методом искусственного оплодотворения, рождается двойня. Тройня у таких пар случается реже — в прошлом и позапрошлом году зафиксировано только два таких случая.
В Красноярском крае с 2013 года действует федеральная программа. Благодаря этому процедуру оплодотворения можно делать бесплатно по полису ОМС. Так, в этом году было выполнено 900 процедур за счет ОМС.
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