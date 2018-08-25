В Красноярском крае благодаря процедуре ЭКО родилось 207 детей

За семь месяцев 2018 года в Красноярском крае благодаря процедуре ЭКО родилось 207 детей, сообщили в региональном минздраве

Как показывает практика, у каждой десятой пары, которая решила зачать ребенка методом искусственного оплодотворения, рождается двойня. Тройня у таких пар случается реже — в прошлом и позапрошлом году зафиксировано только два таких случая.

В Красноярском крае с 2013 года действует федеральная программа. Благодаря этому процедуру оплодотворения можно делать бесплатно по полису ОМС. Так, в этом году было выполнено 900 процедур за счет ОМС.