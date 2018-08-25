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Мой сын играет в куклы, а я совсем не против
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Мой сын играет в куклы, а я совсем не против 

Tlum.ru 2 часа назад
Фото: Tlum.ru
В родительской среде нередко возникают вопросы в духе «Мальчик играет в куклы, он нормальный»? и «Как отучить сына от кукол, SOS, помогите». Но есть родители, которые, наоборот, это поощряют. Одна из них Юлия — художница и мама двоих детей. Ее сын активно вовлекает игрушки «для девочек» в свой досуг (чему женщина совсем не против), а сама она на досуге кастомизирует кукол — то есть создает им авторские образы. Мы поговорили с Юлией, и она объяснила нам свою точку зрения.
Как это началось?
Первая кукла у Владика появилась почти сразу — мы ее купили в первый же год жизни по рекомендации родительских курсов. 1−2 летний Владик с удовольствием пупса «ковырял», трогал ручки, глазки, ротик. То есть изучал и делал все то, что объясняла ведущая с курсов. Пупс не то что нравился — он был интересен по возрасту. К трем годам сын к пупсу охладел, кукла перешла по наследству к младшей сестре Кире.
Сейчас ему нравятся разные куклы, в том числе и Кирины. Он с интересом возится в кукольном «уголке», вроде домика, там много разных мелких аксессуаров. Радуется, когда Кире перепадают какие-то интересные вещички, причем по-честному радуется, без зависти.
Каким образом идет взаимодействие с куклами? В какие игры они играют? Ребята разнополые, поэтому набор игрушек полный — есть драконы, роботы, конструкторы и машинки, есть Кирины куклы и всякая милота. Дети играют всем, игры сложные, сюжетные, с элементами экшена и бытовых сцен. Владику 7, Кире 4, и обычно они договариваются, что будет происходить дальше. Владик компилирует все фильмы и мультики во что-то бурное, но почти непересказуемое, и всегда что-то новенькое из памяти выуживает.
Эта и все фотографии ниже предоставлены редакции Tlum.Ru Юлией
Например: кукольная семья, Владик командует куклой папой, его другом и мальчиком малышом. Кира отвечает за куклу маму, ее подружку и детей. На их дом совершено нападение… ну например драконов. Они творят беспредел в кукло-доме, куклы-парни под руководством сына доблестно отражают атаку, девочки ахают и готовят чай. Потом Кира командует, что пора пить чай, и нападение сходит на нет, а защитники пьют чай вместе с семьей.
Так, каждый из детей ведет свою сюжетную линию, но играют они вместе. Владик отвечает за приключенческую часть игры и стоически переносит бытовую ее часть, ведь куклам вне зависимости от пола надо есть, спать и переодеваться хоть иногда. А еще Кира отвечает за лирическую составляющую игры, но она выражается в том, что каждый кукло-житель связан семейными узами с остальными (для кукол-мальчиков это — муж, сын, брат). А вот поддерживать активные игры «в отношения» мой сын категорически не согласен.
Владик играет в куклы отдельно? И есть ли у него любимые?
Любимые куклы — мальчики. У нас есть Адриан-Суперкот, которого я сделала на основе Алистера из «Ever After Hight» (сшила костюм с хвостом, сделала ушки, маску и так далее), принц Декстер из того же «EAH» и мальчишка Томми (трехлетний братик Барби). Девочек Владик сам трогает редко, и знаете, что делает? Правильно — раздевает. Хотя, всего пару раз было, и один раз пытался переодеть, но руки-крюки.
Отдельно кукол сын тоже берет, но только мальчиков и там сплошной экшен: нападения, сражения и подвиги. Тут надо упомянуть, что у Владика есть экшен фигурки супергероев, и это тоже… куклы. По факту, это человекообразные фигурки с хорошей артикуляцией. У нас их около десятка, говорит, что любимые все!
Как реагируют окружающие на мальчика с куклами?
На улицу кукол не берем, а дома родственники Владика с Суперкотом-Нуаром в обнимку видели, все нормально реагировали.
Например, вот бабушка заинтересовалась красивой игрушкой (это был Алистер из «Ever After Hight»):
— Владик, кто это? Это персонаж? Ты его знаешь? — Это Кот-Нуар, я его переодел, он не в супергеройском костюме, сейчас это Адриан. — Откуда у нас такой? — Это Кирин, я им играю. — Ничего себе, хороший.
Вот и вся реакция. Интерес и принятие
В какие игрушки он еще играет?
Дома большой запас Лего-Дупло. Этот конструктор хорош тем, что детали разнообразные и крупные. Это позволяет ребенку при небольших временных затратах сконструировать вообще все, что угодно: базу для героев, робота-захватчика, волновой излучатель — все, на что хватит воображения. Классические конструкторы Лего у нас тоже есть. Но они сложнее и требуют большей усидчивости. Для импульсивной детской игры, полной импровизаций и неожиданных поворотов, они подходят меньше.
А вообще любимые игрушки сына — плюшевые. Тоже ведь не совсем мальчиковая тема. У него есть аналог Винни-Пуха — серый коала. Старый, драный заслуженный чертов медведь. Ему компанию составляют Тигруля, Слонотоп и любые плюшки от Киры. Вот на долю этих горемык выпало столько всего, что и перечислять долго. Например, Владик мастерит для них корабли и доспехи, энергетические браслеты из Фиксиков, и их ждет еще много приключений.
А мультики «для девочек» Владик не смотрит?
«Винкс» Владик видел только мельком, а вот «поняш» смотрел пять сезонов. Кира еще Фей любит, мультики про диснеевких принцесс, недавние Тролли и Смурфики. Все это парень смотрит и не жалуется (у нас мультики по одному в день), дети выбирают по очереди, договариваются.
Сказались ли эти игры на характере?
Если наличие дома кукол и девчачьи мультики на характере сына и сказались, то незаметно. Это парень и так довольно активный и шумный. Может, без них он вообще по потолку бегал бы.
Вообще расширение доступного набора игрушек положительно сказывается на игровой деятельности ребенка-мальчика, усложняет сюжетную составляющую его игр и как следствие, благотворно сказывается на эмоциональном и психологическом развитии.
Но ведь очень многие родители полагают, что мальчику «не пристало» играть с куклами. И кто прав?
Почему мальчикам нельзя играть с куклами? Куклы — это игрушки, то есть специальные объекты для игровой деятельности. Сейчас таких кукол делают, их взрослые люди не могут выпустить из рук (по себе сужу), что уж говорить о детях. Тем более, что существуют куклы-мальчики, хотя найти их сложнее, чем куклу-барышню.
Ребенку, вне зависимости от пола, можно играть любыми интересными для него игрушками, а остальное — изыски устаревших гендерных стереотипов. Ведь и девочки тоже «страдают» от такого деления. Старшее поколение неизменно ворчит, если девочка любит играть в роботов или возится с пластиковым оружием. А ведь это всего лишь проявления активной жизненной позиции и расширение игровых ролей.
Никакие игрушки не могут повлиять ни на будущую профессию ребенка, ни на его половую ориентацию. Так, возня в песочнице не превращает ребенка в будущего строителя, а игры с оружием — в бандита или военного. Игры с куклами не «испортят» вам мальчика. По крайней мере, никто из родственников и знакомых (да и вообще любой, кто пообщался с Владиком хотя бы пять минут) подобных опасений не высказывает. Ну, а что вырастет — посмотрим. Куклы там будут точно ни при чем.
Ваши куклы очень красивые. Откуда пришла такая мысль — шить для них, делать прически, аксессуары?
Это такое хобби. Не то что я люблю кукол, скорее люблю игрушки вообще. В мое время таких не было. Тщательно подбираю состав и забочусь обо всех экземплярах, что у меня дома окажутся. Просто куклы для этого подходят больше остальных.
Думаю, мое увлечение куклами базируется на детских комплексах и незавершенных гештальтах. Если бы папа в свое время привез мне желанную Барби, а с любимой швейной машинкой Зингер обращались поаккуратнее, я бы наигралась в положенное время и сейчас этим не занималась. Теперь приходится наверстывать: делаю для кукол мебель, мастерю для них целые аутфиты и отдаю играть свом детям. И думаю это здорово, мне нравится проявлять заботу таким образом.
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