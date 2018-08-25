Дети читают вслух в приюте для животных, чтобы помочь запуганным и застенчивым собакам адаптироваться

Можно сказать, что бездомным собакам, которые попадают в приют для животных, очень повезло, ведь им дается шанс обрести дом и семью. Но далеко не все собаки ведут себя жизнерадостно и могут доверять людям. Некоторые животные после печального опыта жизни на улице не способны подпустить к себе незнакомца.

Поэтому для приюта в штате Миссури Джо Клепаки придумал программу «Читающие друзья» (The Shelter Buddies Reading), которая помогает адаптироваться запуганным собакам. Суть терапии заключается в том, что дети 6-15 лет выбирают застенчивое животное (предварительно детей обучают понимать язык тела собак, они должны видеть, когда животное находится в стрессовом состоянии или нервничает), садятся напротив прозрачного вольера и начинают читать.

Источник: mymodernmet.com По словам Джо Клепаки, детский тембр голоса и спокойный ритм успокаивают запуганное животное, рано или поздно любое существо проявит любопытство и попытается подойти. Тогда дети поощряют этот интерес чем-нибудь вкусненьким. Такая терапия не только помогает собакам, но и позволяет детям попрактиковаться в чтении, а также развить любовь к животным и настоящую связь с ними.