5 сильных качеств мам, познавших сложности декрета 

Рассказываем, как уберечь себя от последствий эмоционального выгорания и какие новые ценные качества мама может обнаружить в себе после всех сложностей декрета.
Вы современная женщина и мама, на ваших плечах лежит большая ответственность: нужно вести домашние дела, заниматься карьерой, уделять внимание личной жизни и при всем этом — быть хорошей мамой. Как не сойти с ума и извлечь пользу из столь непростого положения?
В рамках проекта SelfMama Club: «Как быть достаточно хорошей мамой?» Анна Зырянова, специалист по управлению персоналом и мама троих детей, провела лекцию, посвященную родительским компетенциям.
«Летидор» прослушал выступление и делится основными мыслями и советами Анны Зыряновой.
С какими проблемами сталкивается современная мама
Ежедневно вы вынуждены справляться с большим количеством проблем. Их становится еще больше, когда вы становитесь мамой:
• Начальник интересуется, когда вы выйдете из декретного отпуска. Да и свекровь считает, что пора помогать мужу обеспечивать вашу семью.
Из-за завышенных ожиданий окружающих растет количество страхов и вопросов к себе.
Вы начинаете сомневаться в том, что вы хорошая мама.
• Знакомые рассказывают про неудачный опыт материнства и накаляют обстановку. Вам приходится минимизировать общение с этими людьми.
• Развитие ребенка для вас важнее его эмоций. Если вы отдали малыша на английский, то вы уже хорошая мама. О том, что вы, вероятно, кричите на детей или уделяете им недостаточно внимания, вы стараетесь не думать.
• Вы слишком контролируете ребенка и не даете ему выстроить собственные границы.
Все это заставляет вас меняться. В худшую или лучшую сторону — зависит от вас самой.
Что происходит в худшем случае
Если мама поддается воздействию перечисленных факторов, наступает эмоциональное выгорание. Синдром эмоционального выгорания — порочный круг, в котором вы хотите стать лучше, но терпите неудачу, в результате чего испытываете чувство вины.
Чувство вины не облегчает состояние, а демотивирует и не дает двигаться дальше.
Эксперты считают, что интроверты более подвержены эмоциональному выгоранию, так как привыкли держать эмоции в себе.
Синдром эмоционального выгорания также усугубляется следующими факторами:
• рутинный образ жизни,
• нехватка свободного времени,
• отсутствие необходимой физической активности,
• внутренний локус контроля.
Как распознать синдром эмоционального выгорания
К физическим симптомам обычно относят пищевые расстройства, боли в спине и шее, головные боли, нарушения сна, потерю или набор веса, повышенное давление.
На психологическом уровне синдром может проявлять себя через фрустрацию, неуверенность в себе, тревожность, страх неудачи и беспомощность.
Физические и психологические симптомы со временем перерастают в поведенческие, то есть сказываются на манере общения. Вы испытываете гнев и эмоциональные вспышки, не пренебрегаете употреблением алкоголя или отдаляетесь от людей.
Вы так устали, что хотите, чтобы муж уехал в командировку еще на три дня.
Как определить уровень эмоционального выгорания
У вас низкий уровень выгорания, если вы планируете все дела заранее и записываете их. Если задачи не записывать, они будут вечным фоном, который тратит всю вашу энергию.
Вы пока не перегорели, потому что берете отпуск от материнства 2-3 раза в год, нужные вещи делаете заранее, а от неприятных — отказываетесь.
Вы находитесь на грани, если пытаетесь все запомнить и ничего не записываете, делаете то, что не хочется (и скорее всего, в последний момент), не доверяете мужу, няням и бабушкам, в отпуск вы тоже не едете.
Дети видят уставшую маму, которая периодически срывается на них, зато водит на английский.
Наиболее высокий уровень выгорания характеризуется тем, что вы вообще не пользуетесь календарями и ежедневниками, потеряли хоть какую-нибудь мотивацию к новому и никогда не делегируете задачи, то есть не передаете их другим, ведь вам виднее, как воспитывать ребенка.
Не стоит зацикливаться на делах: и вам полезно снизить уровень стресса, и ребенку радостно видеть отдохнувшую и позитивную маму.
Если вы почувствовали, что иссякли, найдите опору: сходите к терапевту, сдайте ребенка бабушке или папе.
Как не допустить эмоционального выгорания
Не берите на себя слишком много: поезжайте в отпуск, отдайте ребенка няне на выходные, общайтесь с подругами.
Стремитесь к балансу между материнством и самореализацией!
Не бросайте увлечения и ищите новые. И помните, что компетентный родитель — это тот, кто не испытывает страха за то, что он плохой родитель. Он не переносит чувство страха и вины на своего ребенка.
Компетентный родитель — это человек, который готов учиться и знает, что если не помогает одно, то надо пробовать другое.
Какие сильные качества приобретает мама в декрете
Вы только что диагностировали у себя эмоциональное выгорание, осознали, что пора бы уехать в отпуск, но вместе с тем не понимаете, как теперь выходить на работу.
Спойлер: все наладится.
Рассказываем почему.
Исследователи считают, что женщина, став мамой, ничего не теряет.
Наоборот, она приобретает ценные навыки, которые пригодятся ей и в повседневном общении, и на работе.
Кэтрин Эллисон в книге «Мамин интеллект. Как рождение детей делает нас умнее» предлагает посмотреть на материнство с неожиданной стороны.
Она уверена, что материнство делает нас лучше.
Писательница провела опрос матерей, по итогам которого сформировала список компетенций, которыми женщина овладевает в декрете.
• Вы понимаете по плачу ребенка, что у него болит? Вероятно, у вас улучшилось восприятие. За это отвечает эмоциональный интеллект, который необходим каждому учителю, переговорщику, управленцу и, конечно же, маме.
• Вы научились работать в режиме многозадачности, но при этом остаетесь продуктивной.
Это умение, которого ожидает от вас любой начальник.
• Вы стали выносливой, потому что вы мать, а значит, не можете сдаться и все бросить.
• Вы научились отделять важное от второстепенного, поручать дела ближним и уделять время не только детям, но и себе.
• Коммуникативные навыкитакже претерпели изменения: не зря несколько лет подряд вы учились договариваться и объяснять сложные вещи простыми словами.
Проблема в том, что не все видят, чему их научило материнство. Однако все эти навыки можно красиво запаковать и успешно продать на рынке труда.