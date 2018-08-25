Чему учит материнство: 5 сильных качеств мам, познавших сложности декрета

Рассказываем, как уберечь себя от последствий эмоционального выгорания и какие новые ценные качества мама может обнаружить в себе после всех сложностей декрета.

Вы современная женщина и мама, на ваших плечах лежит большая ответственность: нужно вести домашние дела, заниматься карьерой, уделять внимание личной жизни и при всем этом — быть хорошей мамой. Как не сойти с ума и извлечь пользу из столь непростого положения?

В рамках проекта SelfMama Club: «Как быть достаточно хорошей мамой?» Анна Зырянова , специалист по управлению персоналом и мама троих детей, провела лекцию, посвященную родительским компетенциям.

«Летидор» прослушал выступление и делится основными мыслями и советами Анны Зыряновой.

С какими проблемами сталкивается современная мама

Ежедневно вы вынуждены справляться с большим количеством проблем. Их становится еще больше, когда вы становитесь мамой:

• Начальник интересуется, когда вы выйдете из декретного отпуска. Да и свекровь считает, что пора помогать мужу обеспечивать вашу семью.

Из-за завышенных ожиданий окружающих растет количество страхов и вопросов к себе.

Вы начинаете сомневаться в том, что вы хорошая мама.

• Знакомые рассказывают про неудачный опыт материнства и накаляют обстановку. Вам приходится минимизировать общение с этими людьми.

• Развитие ребенка для вас важнее его эмоций. Если вы отдали малыша на английский, то вы уже хорошая мама. О том, что вы, вероятно, кричите на детей или уделяете им недостаточно внимания, вы стараетесь не думать.

• Вы слишком контролируете ребенка и не даете ему выстроить собственные границы.

Все это заставляет вас меняться. В худшую или лучшую сторону — зависит от вас самой.

Что происходит в худшем случае

Если мама поддается воздействию перечисленных факторов, наступает эмоциональное выгорание. Синдром эмоционального выгорания — порочный круг, в котором вы хотите стать лучше, но терпите неудачу, в результате чего испытываете чувство вины.

Чувство вины не облегчает состояние, а демотивирует и не дает двигаться дальше.

Эксперты считают, что интроверты более подвержены эмоциональному выгоранию, так как привыкли держать эмоции в себе.

Синдром эмоционального выгорания также усугубляется следующими факторами:

• рутинный образ жизни,

• нехватка свободного времени,

• отсутствие необходимой физической активности,

• внутренний локус контроля.

Как распознать синдром эмоционального выгорания

К физическим симптомам обычно относят пищевые расстройства, боли в спине и шее, головные боли, нарушения сна, потерю или набор веса, повышенное давление.

На психологическом уровне синдром может проявлять себя через фрустрацию, неуверенность в себе, тревожность, страх неудачи и беспомощность.

Физические и психологические симптомы со временем перерастают в поведенческие, то есть сказываются на манере общения. Вы испытываете гнев и эмоциональные вспышки, не пренебрегаете употреблением алкоголя или отдаляетесь от людей.

Вы так устали, что хотите, чтобы муж уехал в командировку еще на три дня.

Как определить уровень эмоционального выгорания

У вас низкий уровень выгорания, если вы планируете все дела заранее и записываете их. Если задачи не записывать, они будут вечным фоном, который тратит всю вашу энергию.

Вы пока не перегорели, потому что берете отпуск от материнства 2-3 раза в год, нужные вещи делаете заранее, а от неприятных — отказываетесь.

Вы находитесь на грани, если пытаетесь все запомнить и ничего не записываете, делаете то, что не хочется (и скорее всего, в последний момент), не доверяете мужу, няням и бабушкам, в отпуск вы тоже не едете.

Дети видят уставшую маму, которая периодически срывается на них, зато водит на английский.

Наиболее высокий уровень выгоранияхарактеризуется тем, что вы вообще не пользуетесь календарями и ежедневниками, потеряли хоть какую-нибудь мотивацию к новому и никогда не делегируете задачи, то есть не передаете их другим, ведь вам виднее, как воспитывать ребенка.

Не стоит зацикливаться на делах: и вам полезно снизить уровень стресса, и ребенку радостно видеть отдохнувшую и позитивную маму.

Если вы почувствовали, что иссякли, найдите опору: сходите к терапевту, сдайте ребенка бабушке или папе.

Как не допустить эмоционального выгорания

Не берите на себя слишком много: поезжайте в отпуск, отдайте ребенка няне на выходные, общайтесь с подругами.

Стремитесь к балансу между материнством и самореализацией!

Не бросайте увлечения и ищите новые. И помните, что компетентный родитель — это тот, кто не испытывает страха за то, что он плохой родитель. Он не переносит чувство страха и вины на своего ребенка.

Компетентный родитель — это человек, который готов учиться и знает, что если не помогает одно, то надо пробовать другое.

Какие сильные качества приобретает мама в декрете

Вы только что диагностировали у себя эмоциональное выгорание, осознали, что пора бы уехать в отпуск, но вместе с тем не понимаете, как теперь выходить на работу.

Спойлер: все наладится.

Рассказываем почему.

Исследователи считают, что женщина, став мамой, ничего не теряет.

Наоборот, она приобретает ценные навыки, которые пригодятся ей и в повседневном общении, и на работе.

Кэтрин Эллисон в книге «Мамин интеллект. Как рождение детей делает нас умнее» предлагает посмотреть на материнство с неожиданной стороны.

Она уверена, что материнство делает нас лучше.

Писательница провела опрос матерей, по итогам которого сформировала список компетенций, которыми женщина овладевает в декрете.

• Вы понимаете по плачу ребенка, что у него болит? Вероятно, у вас улучшилось восприятие. За это отвечает эмоциональный интеллект, который необходим каждому учителю, переговорщику, управленцу и, конечно же, маме.

• Вы научились работать в режиме многозадачности, но при этом остаетесь продуктивной.

Это умение, которого ожидает от вас любой начальник.

• Вы стали выносливой, потому что вы мать, а значит, не можете сдаться и все бросить.

• Вы научились отделять важное от второстепенного, поручать дела ближним и уделять время не только детям, но и себе.

• Коммуникативные навыкитакже претерпели изменения: не зря несколько лет подряд вы учились договариваться и объяснять сложные вещи простыми словами.

Проблема в том, что не все видят, чему их научило материнство. Однако все эти навыки можно красиво запаковать и успешно продать на рынке труда.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!