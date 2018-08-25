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Трехлетнюю челябинку нашли брошенной на вокзале в Молдове
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Трехлетнюю челябинку нашли брошенной на вокзале в Молдове 

Уральский меридиан 42 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
Судьба малышки оказалась в зоне внимания сотрудников Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области после письма от уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области.
Несовершеннолетняя девочка родилась в 2015 году в г. Челябинске. Отец девочки является гражданином Российской Федерации, мать — гражданкой Республики Молдова. В октябре 2016 года мать вывезла ребенка на свою Родину. Вскоре девочку нашли брошенной на вокзале. Около года она находилась под опекой местных социальных служб. Челябинские родственники девочки — отец и тетя не знали о ситуации, думая, что с малышкой и ее мамой все в порядке.
«В рамках реализации права ребенка жить и воспитываться в кровной семье, было принято решение о возвращении девочки на территорию Российской Федерации, для чего потребовалось оформить свидетельство на возвращение. Благодаря активному взаимодействию Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области и уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области, в ускоренном порядке девочке оформили гражданство Российской Федерации и заграничный паспорт», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
В настоящее время девочка вернулась домой в Челябинск и проживает в семье тети, под опекой которой будет находиться.
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