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36-летняя модель и телеведущая Елена Кулецкая стала мамой во второй раз
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36-летняя модель и телеведущая Елена Кулецкая стала мамой во второй раз 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Елена Кулецкая поделилась первым фото с малышом.
Елена Кулецкая родила второго ребенка в подмосковном «Лапино». О радостном событии модель рассказала в своем Instagram, опубликовав фото с мужем и новорожденным малышом. Елена не стала скрывать имя и сообщила, что ребенка назвали Сашей. А вот пол Кулецкая решила пока не афишировать. Но поклонники подозревают, что у супругов родился сын.
25.08.2018. 00:45. … Мы + Саша,
— подписала снимок Елена.
(прим. Letidor.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)
В комментариях поклонники поздравляют Елену с рождением второго ребенка. Интересно, что когда Кулецкая забеременела и рассекретила интересное положение, модель сообщила, что они с супругом оператором Станиславом Романовским не планировали так скоро пополнять свою семью. Напомним, у супругов подрастает 2-летняя дочь Ника. В браке же супруги уже четыре года.
Во время беременности Елена активно вела Instagram и рассказывала поклонникам о том, как протекает ее интересное положение. Так, недавно Кулецкая написала, что она прибавила 20 килограммов.
Для последних 3х недель вес — 78кг. Но и это все равно +20кг!
К слову, переживать за фигуру модели не стоит. После первых родов Елена довольно быстро вернула добеременные формы.
Поздравляем молодую маму с рождением второго ребенка!
Фото: Instagram / @elenakuletskaya
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