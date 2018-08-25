36-летняя модель и телеведущая Елена Кулецкая стала мамой во второй раз

Елена Кулецкая родила второго ребенка в подмосковном «Лапино». О радостном событии модель рассказала в своем Instagram, опубликовав фото с мужем и новорожденным малышом. Елена не стала скрывать имя и сообщила, что ребенка назвали Сашей. А вот пол Кулецкая решила пока не афишировать. Но поклонники подозревают, что у супругов родился сын.

25.08.2018. 00:45. … Мы + Саша,

— подписала снимок Елена.

(прим. Letidor.ru : в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)

В комментариях поклонники поздравляют Елену с рождением второго ребенка. Интересно, что когда Кулецкая забеременела и рассекретила интересное положение, модель сообщила, что они с супругом оператором Станиславом Романовским не планировали так скоро пополнять свою семью. Напомним, у супругов подрастает 2-летняя дочь Ника. В браке же супруги уже четыре года.

Во время беременности Елена активно вела Instagram и рассказывала поклонникам о том, как протекает ее интересное положение. Так, недавно Кулецкая написала, что она прибавила 20 килограммов.

Для последних 3х недель вес — 78кг. Но и это все равно +20кг!

К слову, переживать за фигуру модели не стоит. После первых родов Елена довольно быстро вернула добеременные формы.

Поздравляем молодую маму с рождением второго ребенка!

Фото: Instagram / @elenakuletskaya