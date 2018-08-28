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Это девочка: Елена Кулецкая назвала пол новорожденного ребенка
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Это девочка: Елена Кулецкая назвала пол новорожденного ребенка 

Eva.ru 44 минуты назад
Фото: Eva.ru
На днях 36-летняя модель и экс-возлюбленная певца Димы Билана Елена Кулецкая вновь стала матерью. Женщина указала, что родила Сашу — все сразу решили, что вторым ребенком красавицы стал сын. Но оказалось, что речь идет о дочке. Знаменитость «раскрыла карты», подчеркнув, что очень рада подарить старшей наследнице сестренку.
Текущий месяц для многих знаменитостей ознаменовался пополнением в семье — 47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 31-летняя актриса Анна Хилькевич вновь познали радость материнства. А 24 августа во второй раз в роддом отправилась и модель Елена Кулецкая. Женщина вскоре после знаменательного события сообщила о пополнении в своей семье со Станиславом Романовским. Но вот с полом ребенка получилась путаница и она решила прояснить ситуацию.
Кулецкая на своей странице опубликовала снимок с новорожденным малышом, указав, что его назвали Сашей. Многие подписчики стали поздравлять ее с рождением сына, но выяснилось, что это девочка. Именно таким распространенным именем Елена решила назвать вторую дочку. Селебрити переполняют эмоции: «24 августа в 17.30 мы приехали на плановый осмотр к врачу, а 25 августа в 00.45 уже держали в руках наши 52 см и 3840 г бесконечного счастья. Золотого и волосатого. Нашу Сашу… Скоро домой. Уже скучаю по Нике. Так волнительно, как они встретятся. Животик она гладила часто, говорила „Сестричка, мы тебя любим, мы тебя ждем“».
Елена Кулецкая рожала в элитном подмосковном центре «Лапино», который выбирают многие звездные мамы. Она подчеркнула, что все прошло хорошо и у нее остались только самые позитивные эмоции. Подписчики считают, что модель в будущем отправится туда еще и за мальчиком, желая ей родить и сына, но она пока не готова думать об этом.
Недавно мамой впервые стала Анастасия Овечкина (Шубская), у нее родился мальчик, которого новоиспеченная мать планирует познакомить с общественностью только после крестин.
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Женский форум  Ещё 8 источников 
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