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Модель Елена Кулецкая стала мамой во второй раз
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Модель Елена Кулецкая стала мамой во второй раз 

WMJ.ru 41 минуту назад
Фото: WMJ.ru
36-летняя Елена Кулецкая уже показала первое фото с малышом.
Елена Кулецкая родила второго ребенка. В своем Instagram модель опубликовала первое фото с малышом и мужем из рольной палаты клинического госпиталя «Лапино». Пол ребенка Кулецкая не озвучила, зато рассказала, что ребенка назвали Сашей. Впрочем, поклонники еще незадолго до родов предполагали, что Елена станет мамой сына.
— подписала фото Елена.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Напомним, Елена уже четыре года замужем за оператором Станиславом Романовским. У пары подрастает 2-летняя дочь Ника.
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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