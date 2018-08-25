Модель Елена Кулецкая стала мамой во второй раз 

36-летняя Елена Кулецкая уже показала первое фото с малышом.
Елена Кулецкая родила второго ребенка. В своем Instagram модель опубликовала первое фото с малышом и мужем из рольной палаты клинического госпиталя «Лапино». Пол ребенка Кулецкая не озвучила, зато рассказала, что ребенка назвали Сашей. Впрочем, поклонники еще незадолго до родов предполагали, что Елена станет мамой сына.
— подписала фото Елена.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Напомним, Елена уже четыре года замужем за оператором Станиславом Романовским. У пары подрастает 2-летняя дочь Ника.
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Фото:Instagram