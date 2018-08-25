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Одно лицо: Егор Крид показал своих красавиц сестру и маму
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Одно лицо: Егор Крид показал своих красавиц сестру и маму 

WMJ.ru 37 минут назад
Фото: WMJ.ru
24-летний Егор Крид поделился семейным снимком.
Поклонники Егора Крида знают, как трепетно артист относится к семейным узам. Его отец Николай и мать Марина в браке уже 28 лет. Помимо Егора у них растет еще 27-летняя дочь Полина. Артист довольно часто проводит время с семьей и делится в соцсетях совместными фото с родными. Несколько часов назад в своем Instagram Крид разместил фото с мамой и сестрой. «Семейное время», — лаконично подписал снимок артист.
«Мама просто огонь красавица!»; «Я подумала, что твоей сестре здесь 15»; «Мама и сестра просто супер поцелуй их за меня»; «Егор да ты по сравнению с мамой и сестрой великан!»; «Это самые лучшие женщины в твоей жизни. Таких ты не найдешь»; «Какая красивая семья Егор у тебя. Просто супер, теперь я поняла откуда в тебе такая нежность»; «Как вы похожи», — оставляют комментарии фолловеры под фото.
А как тебе мама и сестры Егора?
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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